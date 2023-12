Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre publicación de revista Siempre: “Hay una portada que es infamia”

La nueva portada de la revista Siempre, que dirige Beatriz Pagés, es una infamia, aseguró la precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. La reciente publicación muestra la silueta de Sheinbaum con esvásticas, símbolo usado por los nazis.

Sheinbaum recordó que la recibía en su casa hace algunas décadas: "Yo la recibía en la casa de mis papás y ahí escribía Monsiváis. Estoy hablando de hace mucho tiempo, a la que ahora dirige Beatriz Pagés, que es realmente una cosa impresionante", dijo.

Por su parte, Jesús María Tarriba, quien es pareja de la precandidata, recordó que no era tan mala, pues la leía en la peluquería. En el evento en Huamantla, Tlaxcala, el Vocero Gerardo Fernández Noroña también se pronunció.

"No sólo han buscado descalificar, deslegitimar, sino acaban de llegar al extremo, un pasquín, que algún día fue una revista muy importante que se llama Siempre, de poner su silueta com símbolo nazis. No tiene vergüenza", afirmó.