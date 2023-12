Santiago Taboada pide al Tribunal Electoral aprobar su licencia definitiva, tras demoras en el congreso

Ante el freno que ha tenido la aprobación de la licencia definitiva que permite la separación del cargo de Santiago Taboada como alcalde de Benito Juárez, para así poder dedicarse de lleno a las precampañas, el precandidato del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) solicitó un día más de licencia para mantener sus asambleas informativas y recorridos por la capital.

En conferencia de prensa, el aún edil con licencia detalló que al vencer el plazo de su permiso, solicitó su separación definitiva del cargo. No obstante, por falta de quórum en el Congreso capitalino no se ha podido aprobar, lo que lo orilló a presentar un juicio de protección a sus derechos electorales ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Es así que pidió a las autoridades del Tribunal emitir un pronunciamiento a favor de la democracia y contrarrestar las omisiones del congreso. "Pido que den por buena mi solicitud, porque yo entregué en tiempo y forma mi documentación. (...) No iba a dejar de hacer ni un solo día campaña en la ciudad", dijo.

Pidió al congreso que aprueben su solicitud

Asimismo, aprovechó su mensaje para agradecer la solidaridad del FAM y afirmó que la oposición hace uso de esas "artimañas" por miedo.

"Así está el tamaño del miedo. Ya lo estaban preparando, tenían precisamente muy claro que querían esperarse hasta el último día. (...) Pero mejor que nos ganen en las urnas, que nos dejen competir"

Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Federico Döring, afirmó que el cese a la licencia es una venganza por no apoyar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia de la CDMX; no obstante, afirmó que los panistas se mantienen firmes en su posición de no votar a favor de la funcionaria.

Además, afirmó que los diputados panistas aprobaron por unanimidad la separación del cargo de Clara Brugada, como alcaldesa de Iztapalapa, por lo que pidió la misma oportunidad para Taboada Cortina.

"Le exigimos a Morena lo mismo, que le permita competir, que le demuestre que en la supuesta ciudad de derechos hay condiciones mínimas democráticas para competir y que no tenga que ser el Tribunal el que obligue a Morena a reconocer el triunfo próximo de Santiago Taboada en las urnas", sostuvo.

Santiago Taboada busca dedicarse de lleno a su precampaña

