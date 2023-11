Xóchitl Gálvez: "Vamos a encabezar las verdaderas causas de los mexicanos"

Al presentar su solicitud de intención a la precandidatura a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Xóchitl Gálvez, afirmó que encabezará las verdaderas causas de las mujeres, las madres, los jóvenes y los campesinos que necesitan proyectos productivos.

Acompañada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno; de la secretaria general del tricolor, Carolina Viggiano, así como de diputadas, diputados, senadoras, senadores, sectores y organizaciones del tricolor, expuso la necesidad de ver por las verdaderas causas de los mexicanos.

La legisladora reconoció el papel histórico del PRI en la construcción de instituciones

Créditos: Especial

Sigue leyendo:

Gálvez formaliza precandidatura

Xóchitl Gálvez: "Claro que me tienen miedo porque saben que soy la candidata que a ellos les hubiera gustado tener"

Hoy inicia la batalla más importante para tener un mejor país, asegura Xóchitl

“Es por esos miles de mexicanos que todos los días sufren la carencia en el tema de seguridad y de salud. Pero también tuve la oportunidad en Michoacán de hablar con aguacateros, con limoneros que han perdido la esperanza en la autoridad, que son víctimas de la extorsión cotidiana y que están a punto de abandonar sus cultivos. Conocí a Gastón en Sonora, cuya sequía ha arrasado al estado de Sonora y está a punto de vender su ganado porque no tiene dinero para darle de comer. Es ahí donde tenemos que trabajar, es ahí donde la gente nos necesita. Esas son las causas que nosotros vamos a encabezar”, dijo en el auditorio Alfonso Reyes, de la sede nacional del partido.

En su mensaje, la legisladora reconoció el papel histórico del PRI en la construcción de instituciones. “He conocido a los priistas de la calle, a los priistas de la base, a los priistas en los distintos estados, donde he tenido la oportunidad de recorrer y la verdad es que ahora entiendo por qué el PRI es un partido fuerte, porque está basado en su gente. En esas personas que no han perdido la esperanza”, sostuvo.

Agregó que hoy inicia la batalla más importante para tener un mejor país y tenemos en nuestras manos la oportunidad para lograrlo. “No tengan duda, vamos a alcanzar y arrasar”.

Se resaltó la labor del PRI dentro del FAM

Expresó que pondrá todo su esfuerzo, toda su dedicación y todo su talento para conquistar los corazones de miles de mexicanos que sueñan con un país en paz y tienen la esperanza de sacar a su familia adelante.

Enfatizó que no le importará el sol, no le importará el viento, no le importa la lluvia, no le importa el sueño y no le importa la enfermedad, lo que le importa es sacar este país adelante, a sus niños, a sus mujeres y devolverles la esperanza a los mexicanos.

Gálvez Ruiz resaltó la labor de grandes priistas como Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, quienes participaron en el proceso para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Así como de José Ángel Gurría e Idelfonso Guajardo, entre otros, quienes son piezas fundamentales en la construcción de lo que será, en su momento, la visión de país.

Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que Xóchitl Gálvez es una mujer íntegra, honesta, comprometida, trabajadora, con carácter, quien llevará al país por el rumbo correcto.

Enfatizó que la senadora cuenta con el compromiso de millones de mujeres y hombres del PRI que la consideran el eje fundamental para la transformación del país.

srgc