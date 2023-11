Xóchitl Gálvez deja el Senado el 19 de noviembre

Al confirmar que pedirá licencia a su cargo como senadora el 19 de noviembre, una vez concluya su gira de informe de labores, Xóchitl Gálvez dijo que dará inicio, el 20 de noviembre con sus recorridos de la precampaña, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“El 19 termina mi informe como senadora y el día 20 de noviembre inició la precampaña, voy a volver a recorrer el país, yo espero estar en varios municipios del estado de Sonora, me gustaría mucho hablar con la gente de Altar, Álamos, San Luis Río Colorado, en fin, otra región de Sonora que necesito visitar con más tiempo”.

En conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (PRI, PAN y PRD) hizo este anuncio y, además, reconoció que el FAM, que actualmente coordina, no tiene suficientes mujeres para las candidaturas en algunos estados, en el contexto de cumplir con la paridad de género.

“Yo veo con preocupación que de algunos estados no tenemos suficientes mujeres para las candidaturas porque ni siquiera levantan la mano, es el caso de Chiapas, por ejemplo, necesitamos que más mujeres digan, yo quiero ser gobernadora de Chiapas. A veces las mujeres piensan que no están listas, que no les toca, entonces sí necesitamos porque el 50 por ciento de las candidaturas del Senado van a ser mujeres, entonces hay la posibilidad”, dijo.

Gálvez Ruiz hizo un llamado a los ciudadanos para que levanten la mano para participar en las candidaturas a senadores, diputados federales, locales y ayuntamientos.

Eso debido a que el FAM abrió las puertas para que ciudadanos encabecen las candidaturas. Incluso, recordó que ella no milita en partidos políticos, tampoco era la favorita, pero ahora es la coordinadora del FAM.

Ayer, la senadora sostuvo encuentros con mineros y mujeres que la apoyan en sus aspiraciones presidenciales.

Por Misael Zavala

EEZ