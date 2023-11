Dania Ravel: impedir las candidaturas paritarias, alejaría a la ciudadanía de la equidad de género en 2024

Este miércoles 8 de noviembre se decidirá el destino del proyecto que busca revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que dio pie a la orden para que los partidos políticos nombraran a cinco mujeres y cuatro hombres como sus representantes para ir a las urnas en los comicios de 2024 para las nueve gubernaturas que estarán en juego.

En entrevista con Mario Maldonado para la señal de televisión de Heraldo Media Group, Dania Ravel, consejera electoral del INE, destacó que la medida implica que solamente se tiene que buscar la paridad en ocho de las entidades, por lo que los grupos de representación popular solamente estarían obligados a enviar cuatro perfiles femeninos como máximo a la contienda.

Esta situación se daría debido a que la legislación de Yucatán enfrenta sus propias condiciones, lo cual podría actuar en contra de la lucha a favor de que sean más políticas las nombradas para el siguiente compromiso. Aunque la propuesta no evita que se designen a más mujeres, no los obliga a tener un mínimo de aspirantes femeninas, lo cual va en contra de los designios de equidad, opinó Ravel.

Hay un rezago en los derechos político electorales de la mujer

Durante la conversación, la funcionaria indicó que si el Tribunal decidiera dar razón a esta impugnación promovida por Movimiento Ciudadano, se estaría alejando a la ciudadanía de los espacios igualitarios para los géneros, debido a que aunque se ha avanzado en el tema, no se ha logrado siquiera tener la mitad de gobernadoras y la mitad de gobernadores.

"Para alcanzar una paridad en estos cargos, se hizo esta medida".

La consejera añadió que este sector de la población ha sido discriminado durante años al no permitirle ejercer sus derechos político electorales a lo largo de varias décadas.

Destacó que la tendencia ante las decisiones para brindar más espacios a grupos históricamente marginados es una resistencia por parte de los grupos políticos, por lo que no se considera novedosa esta postura de Movimiento Ciudadano.

"Esto evidencia que todavía hay muchas cosas por hacer".

Cómo pide el INE que se nombren a las mujeres en las candidaturas

Ravel recordó que el Instituto Nacional Electoral solicitó que no se nombraran para este periodo candidaturas exclusivamente de varones a cargos de elección popular en estados competitivos y no lanzar a las políticas a estados donde se prevé no tener alguna posibilidad de triunfo.

A esto sumó la posibilidad de mayor para que las entidades que nunca fueron gobernadas por mujeres, ahora tengan una candidata que sea competitiva.