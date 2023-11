Proyecto del TEPJF podría cambiar la determinación del INE: sólo 4 candidaturas para mujeres

En un proyecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca tumbar el acuerdo de paridad de género para la postulación de candidaturas a gobernador en las nueve entidades federativas con elecciones. El proyecto se circuló hoy y está a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, donde se propone sacar del acuerdo de paridad a Yucatán y que sólo aplique para el resto de ocho estados, con lo cual los partidos y coaliciones tendrán que definir cuatro candidaturas para mujeres y cuatro para hombres.

Y es que el proyecto precisa que el Instituto Nacional Electoral (INE) no cuenta con facultades para emitió lineamientos sobre la paridad de género, pues eso se encuentra normado en las leyes y debe ser cumplido por los partidos políticos. "No existe norma ni mandato judicial que faculte al INE para cubrir vacíos generados por omisiones legislativas, como lo hizo al analizar las legislaciones de los nueve estados. Son fundados los agravios, porque de la normativa aplicable, así como de las reglas establecidas por esta Sala Superior se desprende que el sistema jurídico electoral no atribuye al INE facultades explícitas para instrumentar y garantizar la paridad en las elecciones a las gubernaturas, al estar reservada al Congreso de la Unión y legislaturas locales", precisa.

El proyecto pide eliminar la paridad de género en Yucatán

Acusan falta de competencia del INE para tomar esas decisiones

El proyecto propone darle la razón a Movimiento Ciudadano que impugnó el acuerdo de paridad y busca declarar fundado del agravio, además de revocar de manera lisa y llana el acuerdo, dada la falta de competencia del INE para regular y dotar de contenido el principio.

En ese caso, para Yucatán se sacó del acuerdo de paridad y para el proceso electoral 2023-2024, los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes podrán determinar libremente el género a postular y, para los procesos subsecuentes se deberá alternar el género.

Las ocho entidades restantes que renovarán gubernaturas, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Jalisco, quedan vinculados a postular de forma paritaria a sus candidaturas a la gubernatura, de las cuales, cuatro serán mujeres y cuatro hombres.

"Para el caso de las mujeres esta indicación se traduce en un piso y no en un techo, es decir, al menos cuatro de ellas tendrán que ser candidatas", indica el proyecto. Así, corresponde a los partidos políticos, en lo individual, por coalición o candidatura común, definir, conforme a su normativa interna sobre paridad sustantiva y conforme a sus criterios de competitividad, en cuáles de las ocho entidades federativas, postularán cuatro candidatas y cuatro candidatos.