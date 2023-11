Lía Limón entrega su aviso de licencia por 15 días; “No me van a detener, voy a gobernar la CDMX”

“No ve van a detener, voy a ser candidata y voy a gobernar la Ciudad de México”, afirmó, Lía Limón tras ingresar su aviso de licencia, ante el Congreso capitalino, para separarse de su cargo por 15 días. Lo anterior, después de que legisladoras de Morena le negaran, el martes pasado, una licencia por 30 días para recorrer las 16 alcaldías de la capital y con ello lograr ser la abanderada de la alianza Va por la CDMX a la jefatura de Gobierno 2024.

“Esa licencia no se vota, así es que no me van a detener”, aclaró.

En las escalinatas del órgano legislativo, la panista informó que el viernes pasado presentó un juicio por la violación a sus derechos políticos electorales, “que obligue a los diputados de Morena a rectificar y otorgarme la licencia solicitada anteriormente”.

Aunque, dejó en claro que si no se la autorizan de nueva cuenta, “no la necesito con esta que estoy avisando hoy me basta”. Agregó que también ingresó una denuncia por violencia política de género porque buscan impedir que sea candidata al Ejecutivo local en las elecciones “y es que en efecto nos tienen miedo porque voy a ser candidata y voy a ser jefa de Gobierno”.

“Eso es misoginia, es falta de sororidad de las diputadas mujeres de Morena y es una violación a mis derechos político electorales”, puntualizó.

Destacó que va a recorrer las demarcaciones para escuchar a los capitalinos como lo hizo en 2021 y es que gracias a ello ganó con más de 21 puntos de diferencia Álvaro Obregón.

El Congreso local le negó la licencia. FOTO: Cuartoscuro

La alcaldesa con licencia de Álvaro Obregón apuntó no será detenida

Apuntó que será una candidata de unidad, fuerte y “chingona”; “no me van a detener como en el 2021 y como no me van a detener cuando me aventaron granaderos, no nos van a amedrentar”.

“Soy una mujer fuerte, echada para adelante y que sé luchar. Además sé que para esta lucha cuento con todas y todos ustedes. Estoy convencida de que esta ciudad merece más seguridad, más oportunidades, mejor transporte público, mayor movilidad, regreso de las estancias infantiles y policías que cuiden a las mujeres”, destacó.

Prometió que ganará la contienda interna y posteriormente la capital. FOTO: Especial

Se reunirá con Andrés Atayde, líder local del PAN

Anunció que hoy sostendrá una reunión con el dirigente del PAN en la capital, Andrés Atayde para que se le den pormenores sobre el método de selección de aspirantes, y dejó en claro que confía en las dirigencias y en que será un proceso democrático. Manifestó que “es tiempo de mujeres”, y “voy a cuidar la unidad en todo momento, no voy a abonar a la división”.

“No voy a dividir, voy a sumar, son tiempos de sumar y de jalar en equipo. Voy a contar con su apoyo como ellos contarán con el mío”, detalló.

Negó que su plan b en caso de no ser seleccionada para la Jefatura de Gobiernos sea reelegirse en Álvaro Obregón; “ahorita me voy a concentrar en la Ciudad de México”. Finalmente tras dar un mensaje y responder preguntas dio el banderazo de salida de dos unidades denominada “Limónsina”, con la que recorrerá la capital.

Busca convertirse en la jefa de Gobierno de la CDMX. FOTO: X: Lía Limón

Lía Limón promete regresar las estancias infantiles

En ese sentido, aseguró que de ser candidata y ganar la elección, las estancias infantiles van a regresar a toda la ciudad, habrá puntos de resguardo para mujeres que enfrenten situaciones de violencia, habrá una policía especializada para atender la violencia de género y protegerlas, regresarán los refugios, y, habrá programas para apoyar a las jefas de familia.

“Las y los ciudadanos están hablando y voy a salir a escucharlos para que tengan un gobierno que si les dé la cara y les dé respuestas”, finalizó.