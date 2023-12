Claudia Sheinbaum reitera la unidad de la 4T desde Pátzcuaro: “Morena es un instrumento del pueblo de México y nosotros no le podemos fallar al pueblo’

En julio pasado, cuando Claudia Sheinbaum contendió en la encuesta por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en Cheranástico el Consejo Supremo Indígena, integrado por las cuatro etnias de Michoacán, le otorgó el nombramiento de "Nana", como en su momento se hizo con Lázaro Cárdenas.

Hoy visitó Zacapu, pero como precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

En su arribo a la plaza central, una ceremonia purépecha la esperaba: un copal para purificarla, las cuelgas como detalles iban a ser colocadas sobre su cuello y recostadas en su pecho.

La precandidata de “Sigamos haciendo historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de mantener y fortalecer la unidad al interior del movimiento para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, pues recordó que ningún interés personal está por encima del proyecto de nación.

“Hemos dado una muestra ante el pueblo de México que la unidad no es de palabra, que la unidad está en la acción y ese tiene que ser un ejemplo para Michoacán y todos los estados de la República"

¿Cómo fue la visita de Claudia Sheinbaum a Zacapu?

En el piso, un cántaro de agua, maíz de distintos colores, pan tradicional de trigo y el fuego representaban los cuatro puntos cardinales de la meseta purépecha.

El suelo fue tapizado con huinumo de pino, que representa la vida, representa la madre naturaleza. Mujeres y hombres purépechas la esperaron. Claudia Sheinbaum llegó e ingreso por la valla. Una cuelga de margaritas y otra de cantaritos le colocaron.

La ceremonia purépecha estaba lista. Uno a uno se usaron los elementos antes mencionados. En todo momento, la bandera purépecha, que posee la representación del lago Pátzcuaro, la meseta purepecha, la ciénaga y la cañada de los 11 pueblos, acompañó el acto.

Término y las mujeres al frente purificaban el camino con un copal. Atrás, la Precandidata saludaba y se tomaba selfies. Media hora o más tardó para subir al templete. "presidenta, presidenta", fue el grito con el que la recibieron.

En primera fila, un grupo de mujeres purépechas con vestimenta típica la escucharon con atención. En su discurso una de las primeras líneas fue su especial cariño por Michoacán. Como estudiante, previo a titularse como licenciada, hizo prácticas en el desarrollo de estufas de leña en Cheranástico.

"Y estas estufas de leña ayudaban a sacar por la chimenea el humo de la cocina, pero más allá de que lo aprendí en la física, mi tesis de licenciatura fue sobre eso, que por cierto no es plagiada como otras", apuntó.

Claudia Sheinbaum reiteró su llamado para construir el segundo piso de la Transformación

"No se trata de nosotros, se trata de los demás, para todos aquellos que quieran una candidatura, no se trata de uno, no se trata de los míos, se trata del pueblo, se trata del bienestar del pueblo. Para todos, todo; para nosotros, nada", dijo.

Señaló que la diferencia entre el pasado y el gobierno actual es que antes la educación, la salud y la vivienda eran vistos como mercancías que se tienen que comprar, mientras que la 4T los ve como derechos que deben tener todas y todos los mexicanos.

El coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña, resaltó la necesidad de trabajar para ganar la Presidencia de la República y todos los espacios públicos que permitan consolidar de fondo la Cuarta Transformación.

"Es un compromiso de honor, es un compromiso de patriotismo, no son los cargos, es la transformación del país y la lucha por la defensa de la independencia y la soberanía de nuestra patria y para que nadie sufra por cuestiones económicas en nuestro país", apuntó.

