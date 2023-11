Jorge Romero: “estamos convencidos de que con Santiago Taboada se abrirá una era en CDMX”

Esta tarde, Jorge Romero, Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, platicó con Lupita Juárez a través de la señal de El Heraldo Televisión. En la breve entrevista, destacó la labor de Santiago Taboada, candidato único de la coalición "Va por CDMX" para la jefatura de gobierno, cuando fue alcalde de Benito Juárez.

Recientemente, el precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad México por el Frente Amplio por México, afirmó que está convencido de que resolver los problemas de la Alcaldía Iztapalapa significa resolver los problemas de la capital.

“Quiero que me reciban y quiero pedirles a todos los vecinos de Iztapalapa que me adopten, porque quiero gobernar esta ciudad y resolver los problemas que, durante muchos años, décadas, no pudieron resolver los que hoy están gobernando”, destacó.