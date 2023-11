Santiago Taboada "Resolver los problemas de Iztapalapa es resolver los problemas de la Ciudad"

Santiago Taboada Cortina, precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad México por el Frente Amplio por México, afirmó que está convencido de que resolver los problemas de la Alcaldía Iztapalapa significa resolver los problemas de la capital.

“Quiero que me reciban y quiero pedirles a todos los vecinos de Iztapalapa que me adopten, porque quiero gobernar esta ciudad y resolver los problemas que, durante muchos años, décadas, no pudieron resolver los que hoy están gobernando”, destacó.

Durante su discurso con simpatizantes de la colonia Chinampac de Juárez, sostuvo que él no cree en que no se puede resolver el tema de la falta de agua u otros servicios públicos, “yo creo que tenemos que tener una ciudad que tenga servicios públicos de calidad, seguridad de calidad, agua de calidad, escuelas de calidad y hospitales de calidad”, afirmó.

El precandidato recalcó algunas de las propuestas que fueron implementadas por él, mientras fue alcalde de la demarcación Benito Juárez, la primera, el mejoramiento de la seguridad de dicha alcaldía con más patrullas, y la segunda, el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas.

"Yo digo que tengo un compromiso para emparejar la cancha" Créditos: Especial

“A los adultos mayores les dimos servicio médico gratuito y medicinas, para que no se gastaran el dinero de suspensión en esas cosas… Todo esto se los estoy contando porque eso es lo que quiero hacer en la ciudad… Rescate, dejé y mantuve las estancias infantiles cuando el gobierno federal las quitó”, recalcó el precandidato.

Frente a los simpatizantes, subrayó que no se quedará quieto ni con los brazos cruzados, hasta que todos los habitantes de la Ciudad de México vivan con seguridad y con salud.

“Yo digo que tengo un compromiso para emparejar la cancha, hay que emparejar la cancha porque esta ciudad no puede depender del lugar en donde vivas, es el servicio que te toca, en eso no estoy de acuerdo… Esta ciudad tiene que estar llena de aspiracionistas, llena de gente que aspire a vivir mejor y con cosas de calidad”, dijo.

Finalmente, pidió el apoyo de los habitantes de Iztapalapa para que el cambio se haga realidad y les afirmó que no les quitará nada de lo que ahora tienen, “les vamos a dar un poco más para que puedan vivir mejor”, concluyó.

dhfm