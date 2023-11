Santiago Taboada afirma que no está en contra de los programas sociales: "Lo que queremos es que la gente viva mejor"

Santiago Taboada, candidato del Frente Amplio por México, que involucra a los partidos PAN, PRI y PRD, afirmó no estar en contra de los programas sociales, sino que busca reforzarlos para que la ciudadanía pueda vivir de manera plena.

"No solamente estoy a favor de los programas sociales, lo que queremos es que la gente viva mejor", señaló.

Eso se necesita en esta ciudad", aseveró.

Desde Iztapalapa

Desde la Plaza Cívica Cuitláhuac, en Iztapalapa, el precandidato del PAN afirmó tener experiencia en la buena gobernanza, ya que en Benito Juárez logró reducir los índices delictivos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

"Yo les vengo a platicar lo que yo ya hice en una parte de la ciudad. Benito Juárez era de las más inseguras, de las que más robos tenía y la volvimos la alcaldía más segura.

Es así que señaló que su objetivo es amparar a los más necesitados para que se puedan emparejar las condiciones de vida de los habitantes de toda la capital y con ello procurar que haya servicios básicos en cada rincón de la CDMX.

El precandidato afirmó que ya es tiempo de nuevos gobiernos que escuchen a la gente Créditos: Especial

"Quiero que la cancha en la ciudad se empareje, no está bien acostumbrarnos a vivir sin agua, a qué no haya escrituras", dijo

Es así que propuso un salario rosa para las capitalinas, quienes, afirmó, son las más dedicadas y trabajadoras.

Beneficios para la ciudadanía

No obstante, insistió en que el beneficio debe llegar a cada ciudadano, por lo que pidió a los asistentes buscar una vida mejor a través de nuevos gobiernos.

"Queremos que los servicios públicos en esta ciudad sean más parejos en todos lados. Me comprometo a una sola cosa con ustedes, a que la calidad de vida la gente en la Ciudad de México tiene que aspirar y tiene que vivir mejor. Yo quiero que en esta ciudad aspiramos a vivir mejor", señaló.

En su mensaje, el precandidato afirmó que ya es tiempo de nuevos gobiernos que escuchen a la gente y traigan bienestar a las familias, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para lograr el objetivo.

"Por eso vamos a ganar la Ciudad de México el próximo año, porque no hay mal que dure 100 años y estos ya duraron mucho. Quiero pedirles que no me dejen solo, que nos acompañen", señaló.

Tal como ha acostumbrado en sus recorridos, Santiago Taboada se tomó un momento para escuchar a la ciudadanía, quienes le pidieron recuperar las estancias infantiles y, en particular, apoyar a la comunidad con el adeudo de más de 200 mil pesos que tiene la iglesia de Santiago Caualtepec.

dhfm