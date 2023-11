Mauricio Tabe lamentó que Adrián Rubalcava renunciara al PRI: "Es una pena que alguien abandone el barco"

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe lamentó que Adrián Rubalcava, alcalde con licencia en Cuajimalpa, “abandone el barco”, aunque, dijo que espera que su decisión “no represente una renuncia a la posibilidad de cambiar la ciudad y cambiar a México”. En conferencia de prensa, agregó que pese a que muchos decían que era “la crónica de una renuncia anunciada”, él siempre sostuvo que se quedaría en la alianza.

”Siempre es una pena que alguien pues abandone el barco, pero no sé si lo abandonó ahorita o ya lo había abandonado y algunos nos dimos cuenta muy tarde, yo lo único que les quiero decir es que vemos y esperamos que lo que han dicho no sea cierto y que su renuncia al PRI no represente una renuncia a la posibilidad de cambiar la ciudad y cambiar a México, lo digo de corazón, yo espero que su renuncia no implique renunciar a poder sumar en el proceso hacia el 2024”, puntualizó.

Sigue leyendo:

Sebastián Ramírez: "Las puertas de Morena están abiertas para Adrián Rubalcava"

Adrián Rubalcava: "Soy el más competitivo y el menos negativo"

Asimismo, aseguró que “las señales ya estaban muy claras” de que Santiago Taboada sería el precandidato único de la alianza “Va X La CdMx”. Y es que dijo “todos estábamos conscientes de la realidad de las encuestas, y de que el aspirante que durante más de un año estuvo a la cabeza fue Santiago Taboada”.

Expuso que la valoración que hicieron los dirigentes nacionales fue en función de: resultados del gobierno, el de consenso del partido que encabezaba las preferencias, y el aspirante más reconocido en todas las encuestas que se han publicado. Manifestó que si bien con una renuncia no se fortalece la alianza, “sí creo que está lo suficientemente fuerte y se demostró en el cierre de filas que hizo el PRI con Santiago Taboada, en donde estuvo el dirigente nacional, en donde estuvo el dirigente de la ciudad y los principales cuadros priistas.

“Yo lo que veo es una oposición muy consolidada y unida y estamos a tiempo de verdad de seguir sumando y yo veo que a Santiago el PRI lo ha respaldado muchísimo, tan lo respaldaron que firmaron el acuerdo y los cuadros y los dirigentes se han mantenido unidos, es de verdad, yo veo que el camino hacia la jefatura del gobierno es muy claro, si va a haber momentos duros, el gobierno no va a dejar de meter el pie pero que las cosas van a cambiar en la ciudad, de eso no tengo la menor duda”, agregó.

Por otra parte, Tabe Echartea pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) comenzar a trabajar, pues de las 20 denuncian que han presentado por diversos delitos, solo una ha sido atendida. Ejemplificó que desde hace más de seis meses presento denuncias contra el presunto fraude en la recolección de firmas para la revocación de mandato, por el quebrantamiento de sellos y en contra de la Secretaría de desarrollo Urbano (Seduvi) por cambios de uso de suelo de manera irregular, las cuales no han prosperado.

Apuntó que con estas quejas no quiere partidizar este tema, ni lo hace en el marco del proceso de ratificación que sigue la fiscal Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México.

“Yo no quiero convertir esto en un tema político… bueno, político sí porque tienen que ver con asuntos públicos, más bien, no partidizarlo, ni tampoco en el marco de de la ratificación o no de la fiscal, estoy yo lo hago a cuenta propia porque yo veo que si se pusieran las pilas en esto, yo no tendría la necesidad de sacar esta información, pero como no se han puesto las pilas en resolver estos casos y sí se han puesto las pilas en perseguirnos, pues sí tengo que hacerlo del conocimiento público”, destacó.