Adrián Rubalcava se registra como precandidato del PRI a la jefatura de la CDMX

El aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, se registró como precandidato del PRI, por lo que buscará ser el abanderado de la coalición Va por la CDMX. Cabe recordar que por el momento también se ha registrado Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez con licencia y militante del PAN.

En la sede nacional de este instituto político, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Rubalcava Suárez entregó sus documentos y dijo que tengan por seguro que “PRI va a volver a gobernar bien la Ciudad de México”.

Rubalcava entregó la documentación necesaria para registrarse como precandidato

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa con licencia, afirmó que el Partido Revolucionario Institucional es ejemplo de unidad para lograr triunfos electorales en la capital del país por lo que advirtió que “aquel que no lo quiera ver, peca de soberbia” así que necesitamos que los tres partidos políticos (PRI, PRD y PAN) salgan juntos porque “el descalabro de cualquiera de ellos sin duda sería una tragedia para la ciudad”.

Declaró que “sería un error si el Partido Acción Nacional pretende generar una imposición, sobre todo con perfiles tan competitivos y tan fortalecidos que hay en el Frente Amplio por México para la CDMX”.

El político aseguró que la alianza es firme, pero requiere de que haya respeto a las normas. FOTO: Archivo.

Adrián Rubalcava presume tener las manos limpias

Sentenció que lo anterior podría llevar, incluso, a que “si bien no se rompe la Alianza, los actores principales de este proceso puedan retirarse y generar un descalabro importante”.

Recordó el resultado electoral en el Estado de México donde pareció una contienda de simulación. Dijo que a unas horas de que presente su registro ante el PRI Nacional, mantiene “las manos limpias” así que al carecer de cualquier investigación en su contra “no me preocupa, no me inquieta nada pues el que nada debe, nada teme”.

Asimismo, aseguró no sentirse perseguido “porque cuando eres un político honesto lo único que tienes es cara para darle a la ciudadanía lo que necesita y no hacer drama de que, en el proceso electoral, eres víctima de una red de espionaje”.

Así que voy a contender por la CDMX con honestidad, con responsabilidad y con resultados, finalizó.

El partido enviará a Rubalcava como el abanderado del PRI. FOTO: Archivo.

Suman su apoyo a Adrián Rubalcava

En entrevista con Salvador García Soto para la señal de radio de Heraldo Media Group, la diputada Cynthia López Castro dio a conocer que respaldaría las aspiraciones de su colega Adrián Rubalcava para convertirse en el aspirante del Partido Revolucionario Institucional para la contienda interna de Va por la CDMX para la jefatura de Gobierno.

Destacó que las encuestas que se han hecho sobre este trámite en el partido muestran que el alcalde de Cuajimalpa tiene mejores números que ella en las encuestas, por lo que decidió hacerse a un lado y respaldar al que considera el que tiene más probabilidades.

Comentó que aunque es parte de la lucha por la paridad en todos los puestos de elección popular, cree que debe apoyar en este proceso al líder de la demarcación con licencia, lo que no significa un retroceso, debido a que ve necesario que haya igualdad de espacios para los dos géneros, no solamente oportunidades para las mujeres.

Finalmente, indicó que la alianza opositora logrará sacar al partido mayoritario del poder, por lo que solo basta con mantener la unidad para llegar a este objetivo.

"De que se la quitamos la Ciudad de México, se la quitamos a Morena"



