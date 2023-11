Sandra Cuevas recibe una sorpresa especial de un alcalde de la CDMX, ¿de quién se trata?

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, presumió en sus redes sociales el haber recibido un arreglo de flores como sorpresa este martes 14 de noviembre. De acuerdo con la líder local, este detalle habría sido enviado directamente a las instalaciones de la demarcación cuando ella no se encontraba en ella.

"Mis flores favoritas para mi alcaldesa favorita", dice la tarjeta con la que venía acompañado este obsequio.

¿Quién le envió flores a Sandra Cuevas?

Esto, como suele ocurrir con todas las situaciones relacionadas con las relaciones personales de la aspirante a dirigir la Ciudad de México, motivó las especulaciones en torno al corazón de Cuevas Nieves.

Los usuarios de la red social X, antes Twitter, aseguraron que el regalo venía directamente desde la alcaldía Cuajimalpa, debido a que no han sido pocas las veces en las que se ha visto a la mandataria local junto a Adrián Rubalcava.

La declaración hecha por la también doctorante en Derecho dejó casi en evidencia que se trataba de él, debido a la frase "muchas gracias a mi alcalde favorito".

No obstante, la política no dejó en claro si se trataba del hombre que encabeza Cuajimalpa, aunque no ha habido otros líderes con los que se le haya visto mantener una relación tan cercana.

Los dos políticos mantienen una amistad desde hace varios meses. FOTO: X: Sandra Cuevas.

¿Qué pasa entre Sandra Cuevas y Adríán Rubalcava?

Desde hace varios meses se ha especulado que Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, y Adrián Rubalacava, quien lidera Cuajimalpa de Morelos, mantienen un romance. No obstante, los dos han salido a declarar en varias entrevistas que solamente mantienen una buena relación.

A ambos se les ha visto acudir a restaurantes, eventos partidistas e inclusive tener actos públicos juntos; sin embargo, no ha habido ninguna confirmación de los dos sobre alguna situación romántica.

Del lado de Cuevas Nieves, ha indicado que tiene diversos pretendientes, pero que está concentrada en convertirse en la nueva jefa de Gobierno y culminar su administración con los mejores números; en el caso de Rubalcava, ha dicho que su pasión es servir a la gente, aunque en el futuro planea tener una familia.