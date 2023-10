Candidato de Movimiento Ciudadano a la CDMX deberá reunir 20 mil firmas

El aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá reunir 20 mil firmas de apoyo ciudadano, requisito indispensable para que proceda su registro, adelantó Alejandro Piña, coordinador de la Comisión Operativa del partido en la capital del país.

“Hay una serie de requisitos para los precandidatos que vendrán en la convocatoria y les anticipo, uno de ellos será la recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía que avale y que acompañe la intención de las y los precandidatos que decidan participar a los distintos cargos. En el caso de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el registro al finalizar el periodo de precampaña tendrá que ir con un informe donde se presenten alrededor de 20 mil firmas, es el requisito uno para que el registro se haga válido”, detalló Piña

En conferencia de prensa para presentar su libro “Una Ciudad mejor que ésta. 12 rutas para poner la capital en Movimiento”, en Casa Naranja de la Ciudad de México, que contiene 12 temas y 90 propuestas en materia de políticas públicas en favor de la capital del país, el diputado federal y aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX, Salomón Chertorivsky, confirmó que competirá por dicha postulación pero respetará los tiempos a diferencia de Morena y el Frente Amplio por México que dijo, violentan la ley al anticipar la designación de sus perfiles de cara a las elecciones de 2024.

“Para nosotros y se los digo de verdad de frente, ha sido muy, muy importante, no hacer trampa, el respetar la ley, hasta coraje me da que se tenga que decir, pero Morena hizo trampa y está haciendo trampa y la alianza hizo trampa y están haciendo trampa, no son tiempos de precampaña, de verdad me da mucho coraje que los que se deciden demócratas hayan decidido explícitamente, romper la ley, eso es trampa y flaco favor le hacemos a nuestra incipiente democracia, rompiendo nosotros mismos las leyes”, sostuvo Chertorivsky.

El ex secretario de Salud federal, aseguró que a fin de no adelantar los tiempos para “no hacer trampa y respetar la ley”, esperará hasta el periodo de precandidaturas que iniciarán entre el 20 y el 26 de noviembre, para exponer sus propuestas, adelantó que a más tardar el 2 de enero próximo pedirá licencia al cargo de diputado federal.

Reiteró que MC va solo en la Ciudad de México y en el país porque una alianza con el Frente Amplio por México, no es viable por el porcentaje de negativos que tienen PRI y PAN con la ciudadanía.

Presentó su su libro “Una Ciudad mejor que ésta. 12 rutas para poner la capital en Movimiento” Créditos: Elia Castillo

Chertorivsky se dijo confiado de que MC ganará la elección en la Ciudad de México, tras señalar “¡claro que podemos ganar!”, refirió que en la situación que ahora se encuentran, estaba Samuel García, el actual gobernador de Nuevo León y pese a los pronósticos ganó los comicios de 2021.

“Estamos seguros que en Movimiento Ciudadano tenemos el mejor proyecto y el capital humano para poder hacer frente a la elección…Tenemos a favor que no estamos manchados y podemos repuntar, como ejemplo ahí está lo ocurrido en Nuevo León. Sabemos que los fenómenos electorales como el que sucedió allá ocurren durante el periodo de campaña, entonces estamos confiados”, señaló.

Una Ciudad mejor que ésta. 12 rutas para poner la capital en Movimiento

Respecto al contenido de su libro, manifestó que dicha edición está basada en la recuperación de una obra anterior llamada Siete pecados capitales en la CDMX, pero agregó capítulos que requieren de un análisis y atención, así como la actualización del primer diagnóstico sobre la ciudad.

Entre ellos, el de la Salud, porque dijo, más allá de la pandemia por COVID 19 hoy hay 2.6 millones de capitalinos sin atención médica adecuada por las decisiones del gobierno local, que dijo, se subordinó a las determinaciones de la administración federal y retrocedió a ser un regidor quien que ocupa el cargo de jefe de gobierno.

La redacción del libro contó con el apoyo de especialistas, entre ellos Ricardo Becerra, en economía; Paola Zavala, para mujeres y cuidados y Alejandro Hope, en seguridad, en el que hay observaciones a las corporaciones, su operación, la atención de delitos, entre algunos otros aspectos para mejorar el acceso a la justicia.

“Uno de los temas que pensamos puede ser positivo es la atención de delitos se encuentra en la posibilidad de la investigación desde la misma policía, ya que ellos son el primer contacto ciudadano y no enviar a las personas a realizar burocráticos procesos en algunos de los más de 200 ministerios públicos, donde una vez levantada la denuncia, pues quién sabe en qué quedará”, señaló Chertorivski.

Acompañado del coordinador de la Comisión Operativa en la ciudad de México, Alejandro Piña y del coordinador de MC en el congreso local, Royfid Torres González, el también ex secretario de Desarrollo Económico de la ciudad aseguró que el combate a la pobreza debe continuar con la aplicación de los programas sociales, pero con una economía fuerte, con empleos mejor remunerados y garantías laborales derivados de la inversión.

