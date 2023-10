Líderes y representantes sindicales de 200 mil trabajadores, muestran su apoyo a Omar García Harfuch

Al participar en un encuentro con líderes y representantes sindicales, el licenciado Omar García Harfuch, aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, destacó que la seguridad es indispensable para garantizar la estabilidad, el desarrollo y el bienestar de la ciudad.

Durante el evento realizado en la alcaldía Cuauhtémoc, Omar García Harfuch reconoció el trabajo y los liderazgos sindicales quienes han cumplido al ver por la gente y los trabajadores y mejorar las condiciones de las personas y eso conviene a toda la ciudad, ya que si se mejora al sindicato se mejoran los servicios y la calidad en general.

Expresó que ha habido críticas constructivas y no constructivas y difusión de mentiras falsas, además añadió que ser policía ha sido un máximo honor que le permitió servir a su país. También explicó que no importa si eres policía o a lo que dediques, lo que importa es que seas alguien que responda, que resuelva, que tengas un compromiso y que trabajes con una absoluta claridad de a dónde tenemos que ir. Y añadió que la policía le permitió tener la disciplina y formación para servir.

Por otra parte, señaló que al trabajar junto a la doctora Claudia Sheinbaum pudo tener contacto con la gente y confirmar que no solo con inteligencia y operación se resuelve la seguridad sino con atención a las causas que generan la desigualdad y la violencia. Además, indicó que los más afectados por la seguridad y por los problemas sociales son los más vulnerables.

Por ello añadió que su objetivo es continuar con varios proyectos que inició la doctora a Claudia Sheinbaum con y redireccionar otros donde hace falta. “Que sepan que hay un compromiso absoluto de servicio”, recalcó.

Destacó que “la seguridad trae estabilidad y si tenemos estabilidad vamos a tener inversión, vamos a tener un desarrollo en todas las áreas y si tenemos desarrollo vamos a tener un bienestar para todas y todos. Y eso es precisamente lo que queremos”.

Finalmente, se comprometió a mantener un diálogo profundo y abierto para mejorar las cosas y construir un proyecto de ciudad “donde quepamos todas y todos”. Expresó también que esta ciudad no necesita más división y por ello pidió trabajar en unidad para vivir en paz, con seguridad, desarrollo y bienestar.

En su intervención, la diputada María Guadalupe Morales Rubio dijo "no estamos nada equivocados, porque el licenciado Omar García Harfuch, quienes lo conocemos, quienes estamos aquí, sabemos que es un hombre de izquierda, es un hombre que le duelen las injusticias, que no solo con el discurso demuestra que está con la gente más necesitada sino no en sus obras, en su día a día como secretario de Seguridad en esta ciudad tuvo grandes logros en materia de seguridad”.

Los presentes señalaron sus inquietudes y manifestaron su apoyo, además de reiterar que trabajarán de la mano durante el desarrollo de este proyecto porque confían en él.

Los sindicatos representados por 54 líderes de diferentes sectores, representan a más de 90 mil agremiados; entre los presentes se encuentran Rubén Flores Quintero, Secretario General de la Selección 24 y Vicepresidente de Programas Asistenciales y Deportivos; Hugo Manuel Bautista Martínez, Secretario General del Sindicato de RTP; Aarón Ortega Villa, Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; Cresencio Morales, dirigente del Barzón Nacional; Diego Valdés Medina, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México; María Elena Carrillo, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del INVI.

Además de representantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana y sindicatos del sector salud, cultura, turismo, agrario, transporte colectivo y deportivo, entre otros.

