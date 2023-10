Elecciones en México 2024 y paridad, ¿qué estados nunca han tenido una gobernadora?: hay una deuda de siglos con las mujeres

La historia política de las mujeres ha ido cambiando de manera sustantiva durante los últimos años gracias a temas como la paridad de género. Triunfos como el de Delfina Gómez en el Estado de México se han vuelto históricos porque presuponen la apertura de espacios que eran considerado únicamente para hombres. Pese a que cada vez más personas de este sector de la población llegan a ocupar cargos de representación popular, aún hay puntos donde el sexo femenino no han tenido estas victorias.

Entre estos espacios se encuentra la presidencia de la República Mexicana, la cual tendrá como participantes a la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, y la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Aún no se ha decidido quién será el abanderado de Movimiento Ciudadano, por lo que por el momento se puede especular con que hay amplias posibilidades para que el techo de cristal se rompa en Palacio Nacional.

En total, en todo el país hay 18 estados que no han tenido nunca a una gobernadora, aunque para los comicios de 2024 la historia podría cambiar en al menos cinco entidades, tras la orden del INE para que cuatro hombres como máximo sean enviados a las urnas. De esta forma, si todos estos liderazgos femeninos convencen al electorado, la brecha podría cerrarse con un total de 13 entidades de 32 a las que falta dotar de una líder local. A continuación los 18 estados en la lista negra.

Baja California Sur: el estado 31 siempre ha sido dirigido por hombres

En 1974 Baja California Sur se convirtió en un territorio soberano. Inclusive antes de esto, cuando era parte de Baja California como tal, el segundo estado más joven de México ha sido dominado históricamente por hombres. En sus primeros nueve gobiernos locales no ha habido ni un liderazgo que tenga a una mujer al frente.

Este 2024 no habrá oportunidad para que la historia cambie, debido a que esta entidad será una de las que no cambie de liderazgo a través de los comicios del próximo año. La única opción para dar espacio y continuidad a la paridad de género durante el próximo periodo, será a través de los comicios en los que se designará al Congreso local, en el cual desde 2020 se legisló para que el sexo femenino tuviera acceso a los mismos cargos que los hombres.

La entidad es actualmente gobernada por Víctor Manuel Castro Cosío. FOTO: Presidencia.

Al ser un estado joven, solamente ha tenido nueve gobernadores, estos son sus nombres.

Víctor Manuel Castro Cosío (Morena).

(Morena). Carlos Mendoza Davis (Partido Acción Nacional).

(Partido Acción Nacional). Marcos Covarrubias Villaseñor (Partido Acción Nacional).

(Partido Acción Nacional). Narciso Agúndez Montaño (Partido de la Revolución Democrática).

(Partido de la Revolución Democrática). Leonel Cota Montaño (Partido de la Revolución Democrática).

(Partido de la Revolución Democrática). Guillermo Mercado Romero (Partido Revolucionario Institucional).

(Partido Revolucionario Institucional). Víctor Manuel Liceaga Ruibal (Partido Revolucionario Institucional).

(Partido Revolucionario Institucional). Alberto Alvarado Arámburo (Partido Revolucionario Institucional).

(Partido Revolucionario Institucional). Ángel César Mendoza Arámburo (Partido Revolucionario Institucional).

(Partido Revolucionario Institucional). Félix Agramont Cota (Partido Revolucionario Institucional).

Coahuila: no habrá gobernadora mínimo hasta 2029

Pese a que el estado ha tenido al menos 134 gobernadores, ni por asomo se ha dejado que una mujer se encargue de las riendas de la entidad. Con 199 años de haber sido contemplado como el estado libre soberano de Coahuila y Texas hasta su etapa moderna, el estado nunca ha acuñado una líder local.

La región perdió su oportunidad de esto en las últimas elecciones, debido a que en las pasadas eleciones de junio no hubo siquiera una candidata enviada a las urnas para buscar el triunfo. En ese entonces, se permitió competir a Manolo Jiménez, quien ganó la competencia a favor del PRI, PAN y PRD, así como a Ricardo Mejía, quien fue el abanderado del Partido del Trabajo, Armando Guadiana, quien encabezó los esfuerzos de Morena y Lenin Pérez, aspirante de UDC y el Partido Verde Ecologista de México.

No será hasta 2029 cuando al ciudadanía tenga la oportunidad de cambiar el rumbo de esta situación. Debido a la paridad de género que se ha ordenado por el Instituto Nacional Electoral, en la cual se indica que en las entidades que nunca han tenido una líder mujer, se envíe a competir a alguien del sexo femenino.

El priista Miguel Riquelme es el actual líder, será reemplazado por Manolo Jiménez en unas semanas. FOTO: Archivo.

Chiapas: casi dos siglos sin un liderazgo femenino

Al menos 129 personas han sido las encargadas de dirigir el destino de la entidad desde que fue declarado como un territorio libre y soberano en 1824. No obstante, en ninguno de estos espacios ha habido una mujer que represente el Poder Ejecutivo local, situación que podría cambiar para el próximo año.

Pese a que el favorito para ir a las urnas era Zoé Robledo, el titular el Instituto Mexicano del Seguro Social decidió bajarse de la contienda interna para buscar la gubernatura para continuar con la implementación del sistema IMSS-Bienestar a lo largo de toda la República Mexicana. Con esto las fuerzas políticas se reconfiguraron.

Lo que no habría cambiado, de acuerdo con las dos encuestas que ha hecho Poligrama sobre este punto del país, Morena tiene más del 50 por ciento de simpatías por parte de la ciudadanía. Esto podría dar como resultado que gracias a los ajustes que se realizarán en el partido guinda se elija a una mujer para ir a la contienda.

Entre las que buscan ser parte de este proceso se encuentran tres perfiles femeninos de Morena: Sasil de León, Patricia Armendáriz y Rosa Irene Urbina, de las cuales alguna podría ser considerada para la competencia. Por parte del Frente Amplio por México no se ha dado a conocer quiénes podrían encabezar estos esfuerzos.

El gobernador Rutilio Escandón es el líder en la entidad. FOTO: Presidencia.

Durango: muchas reelecciones, cero paridad

En la historia política de Durango hubo casos como el de Cipriano Guerrero, quien tuvo siete mandatos en la entidad, o Esteban Fernández, quien lideró cinco veces el estado; sin embargo, a lo largo de sus 199 años como estado autónomo, nunca ha habido un liderazgo femenino.

Con 94 líderes, la oportunidad de una alternancía de género se perdió en las elecciones junio de 2022, cuando Esteban Villegas se quedó con el control de la entidad para la alianza del PRI, el PAN y el PRD. Atrás quedaron las aspiraciones de tener una gobernadora con Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano que se quedó con menos del cinco por ciento de los votos y con Alma Marina Vitela Rodriguez, quien solo acuñó el 38.85 de los sufragios posibles.

De esta manera, no será hasta 2028 cuando se presente de nueva cuenta la oportunidad de que haya un cambio de liderazgo en la entidad, debido a que para que vuelva a haber sufragios, se deberá terminar el periodo del actual líder local.

Villegas es el actual gobernador de Durango. FOTO: Archivo.

Guanajuato: más de cuatro siglos, ninguna mujer

El estado de Guanajuato no ha contado con una alternancia en la derecha, ni en el sexo masculino. Candidatas ha habido varias, pero hasta el momento, a 453 años de haber sido fundada, la entidad jamás ha tenido una líder local.

La panista es una de las figuras que más suenan para dirigir el estado. FOTO: Facebook: Libia Dennise

Para los comicios de 2024 la oportunidad podría venir por parte del Frente Amplio por México, debido a que el Partido Acción Nacional, quien ha tenido el control de esta región durante al menos 33 años, decidió que lanzaría su primera candidatura femenina para el estado.

Una de las que se perfila para esta posición es Libia Dennise García, quien, de acuerdo con la encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo Media Group, es una de las aspirantes más fuertes para convertirse en la abanderada de la oposición. No obstante, su rival más cercano en esta contienda es Ricardo Sheffield, exprocurador del Consumidor, quien está solamente 4.8 por ciento debajo de ella en estas cifras.

Hidalgo: un historia ligada al PRI y al sexo masculino

A lo largo de 154 años de historia, el estado de Hidalgo solamente ha tenido 33 gobernadores constitucionales; sin embargo, cuando se toman en cuenta los gobiernos interinos, la cifra asciende a 91. De entre todos estos liderazgos, nunca ha habido una mujer que se ocupe de ser la mandataria local.

La última vez que esto hubo posibilidades para un cambio de una administración local encabezada por un género diferente fue en los comicios de 2022, cuando la priista Carolina Viggiano Austria se enfrentó a Julio Menchaca. La victoria fue contundente para el morenista con casi el doble de votos más que su rival.

No obstante, esto ocasionó que no haya posibilidad de que el sexo femenino tome las riendas de este territorio, sino hasta 2028, cuando termine la gestión actual en la entidad.

El gobernador Julio Menchaca se encarga del estado actualmente. FOTO: Archivo.

Jalisco: dos siglos sin mujeres en el Poder Ejecutivo

Jalisco es uno de los estados originales de la República Mexicana, por lo que sus tradiciones son bastas, una de ellas ha sido no dejar que las mujeres incursionen en su máxima posición en la política local. Si bien en sus 200 años de gobierno ha tenido 133 titulares en el Poder Ejecutivo local, e inclusive personajes como Luis C. Curiel lograron tener 25 periodos o Juan R. Zavala hizo lo mismo en 23 ocasiones, no se ha dado el salto para que haya una gobernadora.

El próximo año esta historia podría cambiar gracias a la cláusula que impuso el INE para que los partidos envíen a las urnas a cinco políticas y cuatro hombres. Dentro de estas reglas está la solicitud de que en los estados en los que nunca haya habido un liderazgo femenino se les dé predominancia.

En el caso de Morena, Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas y Cecilia Márquez son las que luchan para convertirse en la abanderada de esta fuerza política y poder competir para llevarse la entidad; no obstante, las encuestas han dado preferencia a Carlos Lomelí para la izquierda en este territorio.

A esto se debe sumar que el político que mejores números presentó en la encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo Media Group fue Pablo Lemus, registró en julio de 2023 más de un tercio de las simpatías de la ciudadanía. No ha habido destape de alguna otra persona por parte del Frente Amplio por México, aunque la aspirante con mejor posición en el estudio de opinión publicado por esta casa editorial, indicó que el más del 11 por ciento apoya a Laura Haro.

Michoacán: 95 gobernantes, cero líderes femeninas

Michoacán ha sido uno de los territorios más convulsos del país; sin embargo, estos cambios no han alcanzado al tema de la paridad de género. Para equiparar el tema, basta con hacer un cálculo y decir que se necesitarían al menos 570 años de administraciones femeninas, en caso de que no hubiera algún gobierno interino, para que se igualara el número de líderes por género.

A lo largo de toda su historia, el territorio ha tenido 95 líderes estatales, al menos 16 de ellos ha tenido una reelección. La oportunidad para comenzar a cambiar este panorama no llegará sino hasta 2027, cuando se vuelva a llevar alguna elección dentro del territorio. Actualmente, la gubernatura está bajo el mando de Alfredo Ramírez Bedolla, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2021.

El gobernador dejará el cargo en 2027. FOTO: Archivo.

Morelos parece estar preparado para la alternancia

En 1869 Morelos fue declarado un estado soberano, con lo cual el pueblo tuvo derecho a elegir a su primer gobernador, Pedro Sáinz Baranda, ese mismo año. No obstante, desde entonces la entidad ha sido liderada únicamente por hombres. Además, esta zona pasó prácticamente 70 años bajo el mando del Partido Revolucionario Institucional.

No fue sino hasta el año 2000 que se consiguió la alternancia con el PAN a cargo de Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez. Desde entonces, no ha habido una fuerza política que haya logrado mantener el poder durante más de dos sexenios. Con al menos 68 personas que han encabezado la administración estatal, no ha habido oportunidad para un liderazgo femenino.

Esta situación podría cambiar para los siguientes comicios, debido a que la cláusula de paridad de género con la que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca que los grupos políticos envíen a cinco mujeres y cuatro hombres a competir en las urnas por las nueve gubernaturas. De esta forma, Morena, una de las fuerzas de representación popular más importantes del país ha anunciado que podría hacer ajustes para que sus postulaciones mantengan esta solicitud, aun si esto significa que se deba sacar de la contienda a un hombre que haya quedado en primer lugar de las encuestas.

Una de las favorecidas en este ejercicio podría ser Margarita González Saravia, aspirante de Morena para ser la coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, quien se encuentra en empate técnico con Rabindranath Salazar, de acuerdo con la encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo Media Group. La política incluso asegura que la gente en la entidad ve con buenos ojos que haya una gobernadora que por primera vez dirija la administración local.

La extitular de la Lotería Nacional podría cambiar la historia de la entidad. FOTO: Facebook: Margarita González Saravia.

Nayarit: un estado igual de viejo que la Constitución, pero sin gobernadoras

Han pasado 106 años desde que Nayarit fue nombrado como un estado libre y soberano. Ha tenido al menos 64 líderes locales de diversas fuerzas políticas, un par ya extintas. De esta forma, la región ha sido comandada por el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Laborista Mexicano, el Partido Nacional Revolucionario, el Partido Acción Nacional y recientemente Morena.

En la etapa moderna de la vida política del país se logró la alternancia con el PAN en 2017 y de nueva cuenta con Morena en 2021, no obstante, no ha habido un solo espacio para una mujer entre la lista de gobernadores.

Esta historia no podrá cambiar sino hasta 2027, cuando se vuelvan a convocar elecciones en la zona. Gracias a la cláusula recién aprobada por el INE, este punto será uno de los que tendría una candidatura femenina como prioritaria para tal efecto. Por lo pronto, Miguel Ángel Navarro Quintero seguirá encargándose de la administración de este.

Miguel Ángel Navarro es el actual líder de la zona. FOTO: Presidencia.

Nuevo León es estado desde la Independencia, pero no ha tenido paridad

Nuevo León es un estado prácticamente igual de antiguo que la consumación de la Independencia de México. Desde entonces ha sido punta de lanza en cuestiones tecnológicas y de desarrollo social; no obstante, uno de los temas en los que ha continuado debiendo es en la paridad de género a nivel estatal.

La administración local ha tenido al menos 102 líderes, todos ellos del sexo masculino. El más reciente de ellos es Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien actualmente busca ser presidente de México. Pese a que en política la entidad también ha sido una región de alternancia durante los últimos años, no ha logrado consolidar un verdadero liderazgo femenino a lo largo de sus más de 202 años.

Se prevé que los próximos comicios se den en la entidad hasta 2027, cuando termine la administración local. Será entonces que los partidos puedan nombrar a alguna abanderada para tratar de quedarse con el puesto.

Samuel García es el actual gobernador de Nuevo León. FOTO: Archivo.

Oaxaca: una basta historia, pero ningún liderazgo femenino

Oaxaca es una de las regiones con más variedad cultural, social y política en la historia de México. La región gobernada por Benito Juárez en seis ocasiones cuenta además con uno de los padrones electorales más grandes y además la mayor cantidad de municipios en toda la República: 570, no obstante, tiene un rezago importante en el acceso a los puestos de gobierno para las mujeres.

En sus 199 años de haber sido fundada, el voto popular nunca ha dado como resultado a una mujer en el cargo de gobernadora. Con la llegada de Salomón Jara al poder en 2022 no hizo más que retrasar el cambio de género en el poder del Ejecutivo local, por lo que no será sino hasta 2028 cuando se tenga de nueva cuenta la oportunidad de tener una líder local.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. FOTO: Archivo.

Querétaro: no habrá ninguna gobernadora antes de 2027

Querétaro es una de las regiones más conservadoras al país, su población ha demostrado esto por medio del voto. A través de sus 199 años de historia y de gobiernos electos por medio de la representación popular, ni los partidos políticos, ni la ciudadanía ha dado el voto de confianza para que haya un líder del sexo femenino.

Al menos 109 funcionarios varones han engrosado la lista de los líderes locales; sin embargo, en 2027 habrá de nuevo la oportunidad para que los partidos nombren un liderazgo encabezado por una mujer. De acuerdo con la última declaración de normas por parte del INE, la paridad se deberá buscar con más ahínco en las entidades donde no ha habido representación de este sector de la población.

El líder local actual es Mauricio Kuri, terminará su gobierno en 2027. FOTO: Gob Querétaro.

San Luis Potosí ha dejado de lado a las mujeres

Otro estado sin una mujer a cargo ha sido San Luis Potosí, entidad en la que se realizan elecciones desde 1824. La región ha sido históricamente un bastión del PRI, aunque en 2003 se logró la alternancia con el PAN y en 2021 con el Partido Verde Ecologista de México. Actualmente es gobernado por Ricardo Gallardo, quien ocupará el puesto por cuatro años más.

Será entonces, en 2027, cuando una política podría convertirse en la primera líder local de la entidad y logre lo que la morenista Mónica Rangel no pudo en los pasados comicios.

El aliado de Morena estará en el gobierno hasta 2017. FOTO: Archivo.

Sinaloa ni siquiera ha permitido competir a una candidata

Tras 192 años de gobiernos democráticos, el estado de Sinaloa no ha tenido ninguna gobernadora mujer. Si bien el siglo XXI ha servido para que se haya logrado una alternancia entre el PRI, el PAN y Morena, el tema de género es un factor que no se ha logrado solucionar, pese a las constantes luchas del sector femenino en la política.

El sexo femenino no ha tenido siquiera la oportunidad de aparecer en la boleta electoral, por lo que sus posibilidades de quedarse con el cargo han sido nulas. Se prevé que una de las prioridades del INE sea que en los siguientes comicios, los cuales se llevarán a cabo hasta 2017, haya alguna candidata para este cargo de elección popular.

Candidatos a las elecciones de 1992 en Sinaloa:

Renato Vega Alvarado – PRI (ganador)

Emilio Goicoechea Luna – PAN.

Juan Nicasio Guerra Ochoa – PRD.

Candidatos a las elecciones de 1998 en Sinaloa:

Juan Sigfrido Millán Lizárraga – PRI (ganador).

Emilio Goicoechea Luna – PAN.

Rubén Rocha Moya – PRD.

Candidatos a las elecciones de 2004 en Sinaloa:

Jesús Aguilar Padilla – PRI (ganador)

Heriberto Félix Guerra – PAN.

Audómar Ahumada Quintero – PRD.

Candidatos a las elecciones de 2004 en Sinaloa.

Mario López Valdez – PAN (ganador).

Jesús Vizcarra Calderón – PRI.

Candidatos a las elecciones de 2016 en Sinaloa:

Quirino Ordaz Coppel – PRI (ganador).

Héctor Melesio Cuén Ojeda – PAS.

Martín Heredia Lizárraga – PAN.

Jesús Estrada Ferreiro – Morena.

Candidatos a las elecciones de 2021 en Sinaloa:

Rubén Rocha Moya – Morena (ganador).

Mario Zamora Gastélum – PRI.

Todo apunta a que en Tabasco no habrá alternancia de género

En Tabasco se tienen registros de gobiernos locales desde 1519; no obstante, su declaración como estado soberano no llegó sino hasta 1825 con Agustín Ruíz de la Peña y Urrutia. La entidad número 13 de México ha tenido al menos 243 gobiernos interinos y constitucionales, pero en ninguno de ellos ha dominado una mujer.

La elección del próximo año podría no ser el parteaguas en cuanto a la cuestión de género, debido a que aunque Yolanda Osuna participa en el proceso interno de Morena, los números parecen inclinar la balanza hacia Javier May, extitular del Fonatur. Con números que superan más del doble a su rival más próximo y casi triplican a la aspirante del sexo femenino, el tabasqueño apunta a ser el favorito en la contienda.

Si el panorama o el ajuste que realizará el Movimiento de Regeneración no cambia, la cadena de mano quedaría en manos masculinas el siguiente año y no sería sino hasta 2030 cuando haya una nueva oportunidad para que una candidata busque la gubernatura por Morena. Hasta el momento, el Frente Amplio por México no ha dado a conocer a ningún aspirante a este puesto.

Tamaulipas:

Antes de ser una entidad como tal, Tamaulipas fue llamada Nuevo Santander de 1748 a 1821, tras esto pasó a ser el estado soberano que se conoce actualmente. Con más de 275 años de antigüedad, la región jamás ha contado con una gobernadora. En los últimos año se ha logrado que las fuerzas políticas se centren en la alternancia. Sus tres administraciones más recientes han estado en manos del PRI, de PAN y Morena.

No obstante, en cuanto a la representación femenina no se prevén cambios sino hasta 2028, cuando el mandato de Américo Villarreal termine.

El gobernador Américo Villarreal fue electo en 2022. FOTO: Heraldo Media Group.

Veracruz festejaría su aniversario 200 haciendo historia

Todo apunta a que la historia de Veracruz cambiará en 2024 a encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo Media Group no solo apunta a que Morena volvería a ganar en las urnas, sino que además una mujer está posicionada como la opción con más apoyo por parte de la ciudadanía: Rocío Nahle.

La oposición no ha dado a conocer a su aspirante en la entidad, por lo que los resultados podrían cambiar; sin embargo, la entidad se ha convertido en una de las regiones con más apoyo por parte de la población hacia el partido guinda. Actualmente es liderado por Cuitláhuac García.

La exsecretaria de Energía se prácticamente dobla los puntos de su rival más cercano, Eric Cisneros, exsecretario de Gobierno del estado. Por si fuera poco, gracias a las nuevas reglas marcadas por el INE, la política sería la mejor opción para cubrir el requerimiento de las cinco mujeres y los cuatro hombres que deben ser nombrados para ir a las urnas.

En caso de que la tendencia siguiera este curso, la exfuncionaria haría historia, debido a que no ha habido ningún liderazgo femenino desde que Guadalupe Victoria se convirtió en el primer gobernador del estado libre y soberano de Veracruz. Con esto, la entidad festejaría su aniversario número 200 con el cambio radical más grande en su política interna.

¿Qué estados cambian de gobernador?

La jornada que se llevará a cabo el próximo 2 de junio de 2024 es ya conocida como la m'adre de todas las elecciones, debido a que se llevará a cabo la renovación de al menos 20 mil cargos de representación popular. Pese a que el foco de la mayor parte de la población estará en los comicios con los que se decidirá al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, la segunda cuestión en juego son las gubernaturas de las entidades, las cuales se renovarán en nueve estados.

