Javier Navarro Velasco: "En Nuevo León hay un solo gobernador constitucional, y ese es Samuel García"

Al señalar que en Nuevo León el único Gobernador Constitucional es Samuel Alejandro García Sepúlveda, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco anunció que presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que el PRIAN también se apodere del Poder Ejecutivo.

Navarro dijo que incluso Salinas podría incurrir en algún delito desde la suplantación de funciones, hasta una responsabilidad administrativa al tener la prohibición de que aún con licencia no puede estar en otro cargo.

“No vamos a permitir que el PRIAN secuestre también al Poder Ejecutivo”, asegura Navarro Velasco

Créditos: Especial

“Yo creo que esta situación que sucede en el Estado va a terminar muy pronto, pero si es muy importante que no se dejen engañar por este tipo de trucos de parte del Congreso y parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el único gobernador es el doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda”, señaló.

La designación de Arturo Salinas violenta menos cuatro artículos de la Constitución

“Y es el único que puede en un momento dado determinar si va o no va a una campaña, y si bien pide un permiso para precisamente registrarse como candidato, no lo pueden obligar a que cumpla una licencia como lo pretende hacer creer el Congreso de que una vez pedía la licencia no se pudiera retractar ni mucho menos, el gobernador no poner nunca en riesgo la gobernabilidad del Estado”, apuntó.

En rueda de prensa en el antiguo Congreso del Estado en el Palacio de Gobierno, Navarro Velasco dijo que la designación de Arturo Salinas como Gobernador interino viola al menos cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el 49, 116, 132 y 118.

“Se van a presentar controversias constitucionales, lo antes posible. Estamos trabajando muy rápido para efecto de poder sacar adelante este los documentos necesarios”, expresó.

“Violan la Constitución no solamente porque el procedimiento legislativo de ayer hubo muchas pifias, muchos errores y violaciones a los procedimientos legislativos, sino también porque es muy claro que el que estaba de presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Salinas no puede ser candidato a gobernador interino porque el señor al ocupar un puesto como Magistrado no es compatible con el de Gobernador”, manifestó Javier Navarro.

“Si ustedes checan ahí hay claramente los requisitos para ser gobernador, entre ellos hay impedimentos para que un Magistrado lo pueda hacer no obstante que pida licencia, es muy claro el artículo 132 de la Constitución, dice que ni aún en licencia podrá tener dos cargos en gobierno”, agregó.

“Ya tienen al Poder Judicial secuestrado, ya tienen a la Fiscalía secuestrada, ya tiene al ASE, la Auditoría Superior del Estado secuestrada, pues ya lo que quieren también es secuestrar al Ejecutivo y es increíble, pero hasta eso se prestó (Arturo Salinas) o no conoce la Constitución o sus asesores lo engañaron o el señor es demasiado voraz”.

srgc