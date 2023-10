AMLO respalda a Samuel García: "Le deseo siempre lo mejor"

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hacer un comentario sobre las aspiraciones políticas del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien solicitó licencia para buscar la candidatura a la Presidencia al Congreso local.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 26 de octubre en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal dijo que desea lo mejor al militante de Movimiento Ciudadano, ya que siempre ha tenido una buena relación durante su desempeño como mandatario estatal.

Ha habido coordinación y respeto con Samuel García

"Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León, además hemos tenido buena relación de respeto, aún cuando cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada y no puedo decir más que eso. La parte política no me corresponde además desearle lo mejor siempre a Samuel", afirmó.

López Obrador adelantó que este fin de semana estará en la entidad para poner en marcha una segunda bomba para abastecer de agua a la zona metropolitana del estado.

"Voy a estar en Monterrey porque vamos a echar a andar otra bomba para llevar 1000 litros más de agua por segundo en Monterrey, El Cuchillo II, o sea, el sábado ya están recibiendo 1000 y van a recibir 1000 más, 1000 litros m??s por segundo, entonces va Germán conmigo", explicó.

Samuel García podrá competir por la Presidencia

Los diputados de Nuevo León aprobaron la licencia que solicitó el gobernador para buscar participar en el proceso electoral de 2024. En el Congreso solamente hubo tres abstenciones, pese a que la oposición había advertido que no daría su apoyo a las aspiraciones del político.

Con esto, el emecista buscará un lugar en las urnas para el próximo año. Este permiso le otorga al exfuncionario la posibilidad de ausentarse de sus funciones durante seis meses, los cuales correrán desde el 2 de diciembre hasta el 2 de junio. En este último día se llevarán a cabo los comicios en todo el país.

El Congreso votó a favor de que Arturo Salinas sea el gobernador interino durante el tiempo que García no esté al frente de la administración de corte emecista.

Nuevo León tendrá su segundo Informe de Gobierno el sábado

El próximo sábado el político rendirá su segundo Informe de Gobierno en la entidad. A través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, aseguró que sigue concentrado en las labores derivadas de su gestión.

Además de esto, se opuso a la designación de Salinas Garza para el puesto, debido a que consideró que esta es ilegal y atenta en contra de la construcción de su programa.

"No vamos a poner en riesgo la construcción del nuevo Nuevo León, dejándolo en manos de la vieja política que mucho daño ha hecho ya".