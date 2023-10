Adrián Rubalcava se despide de Cuajimalpa, pedirá licencia por 30 días

El alcalde de Cuajimalpa buscará la Jefatura de Gobierno Especial

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, anunció que se separa de su cargo a partir del 1 de noviembre, para buscar ser el abanderado Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno en 2024.

En entrevista durante su quinto y último informe de gobierno, y a pregunta expresa del Heraldo de México, el priista apuntó que su licencia serán temporal por 30 días, y posteriormente vendrá la definitiva.

Resaltó que en este tiempo se dedicará a recorrer las alcaldías para conocer a los vecinos, “voy a ir a tocar puertas, y sin duda pues promover un método democrático para que el candidato o candidata sea de la alianza”.

“Me voy muy contento, me voy con muchos logros, una visión muy renovadora, feliz de haberle ofrecido 15 años de mi vida a esta demarcación y con buenos números, no con solo con dichos, sino realmente con números, con obras que se quedarán aquí para la perpetuidad y me voy muy muy contento, convencido de que vamos a ganar la ciudad”, expresó.