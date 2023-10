Clemente Castañeda se baja de la contienda interna por Jalisco: "Siempre he predicado con el ejemplo"

La declinación del Senador Clemente Castañeda a ser el candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), se anunció esta noche en un mensaje que posteó en sus redes sociales en donde destacó que "no será él quien divida el Movimiento".

"La decisión que quiero anunciar el día de hoy es sobre todo un acto de responsabilidad y de congruencia. Yo he sido un constructor de este proyecto y no voy a ser quien lo divida. Al contrario, voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi pasión y todo mi talento para que nuestro movimiento siga teniendo un futuro promisorio. Por ello, con la frente en alto y poniendo el interés colectivo por encima del personal, quiero informarles que he decidido no registrarme en la contienda interna de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de nuestro Estado", anunció en un video mensaje en sus redes sociales.

Insistió que después de semanas de deliberación, el acuerdo político es la única vía y que ningún interés individual, por más legítimo que sea, debe ser un impedimento para encontrar consensos y una ruta compartida.

"Mi divisa es la congruencia. Siempre he tratado de predicar con el ejemplo y hoy no va a ser la excepción".

¿Qué sigue para Clemente Castañeda?

El Senador Clemente Castañeda se mencionaba como uno de los aspirantes de mayor peso con la posibilidad de ser elegido para aparecer en la boleta del 2024 como candidato a la gubernatura por MC, y luego de reuniones para definir al candidato, este día se definió que el candidato de unidad, que podría ser Pablo Lemus, actual presidente de Guadalajara y quien se espera que esta noche pida licencia en sesión de cabildo.

Por su parte, Clemente Castañeda, sin anunciar su próxima encomienda, se comprometió a continuar su trabajo en el partido naranja especialmente porque los próximos comicios serán complicados: "La elección del 2024 es la elección más complicada que vamos a enfrentar en nuestra historia política. Nuestro adversario es el viejo régimen que hoy está más vigente que nunca y que va a utilizar todo su poder, todo su dinero y todas sus mañas para tratar de descarrilar el proyecto político de Jalisco".

"Cuentan con un servidor para construir un futuro en común. Movimiento Ciudadano tiene mucho que ofrecer a Jalisco y a México. Y yo ahí estaré, construyendo una opción honesta, congruente, en un mar de decepción y de hartazgo. Con nuestro movimiento, Jalisco tiene rumbo y tiene futuro. Gracias totales", concluyó.

srgc