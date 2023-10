Omar García Harfuch: "Vamos a hacer a la capital el lugar más seguro"

En su visita a Iztapalapa, como parte de sus recorridos por la capital del país en su búsqueda por encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch afirmó que es posible hacer de la capital el lugar más seguro de Latinoamérica.

Arropado por dirigentes, vecinos y autoridades locales, el aspirante insistió en que la exjefa de Gobierno dejó un gran trabajo al frente de la CDMX; sin embargo, reconoció que en una sola administración es difícil concluir con todos los proyectos en puerta, por lo que se dijo convencido que con unidad y convicción se pueden lograr grandes resultados.

"Si consolidamos la estrategia de seguridad, si erradicamos la desigualdad y garantizamos bienestar a mujeres, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores, estoy seguro de que vamos a hacer de nuestra capital, la ciudad más segura de Latinoamérica. Se puede y lo vamos a hacer", sostuvo.

Frente a los presentes, García Harfuch reiteró el llamado a la unidad y destacó que dicho valor es la raíz del movimiento, por lo que invitó a los militantes del partido a poner como prioridad los objetivos en conjunto y dejar atrás los propósitos personales por el bien colectivo.

"El diálogo honesto que hemos mantenido con ustedes durante los últimos años nos permitió tener una crítica constructiva" Créditos: Especial

"Estoy convencido de que la fuerza de nuestro movimiento no tiene marcha atrás, justamente por eso, porque se sostiene en la unidad de nuestra gente. El movimiento va más allá de cualquier interés personal", señaló.

Encuentra aliados

En su mensaje, el exsecretario de Seguridad Ciudadana agradeció el apoyo de la comunidad iztapalapense en quienes, dijo, encontró grandes aliados para conocer las causas que aquejan a la población y sus posibles soluciones.

Ante ello, hizo un llamado al diálogo continuo con el fin de ofrecer mayores oportunidades a la juventud capitalina.

"El diálogo honesto que hemos mantenido con ustedes durante los últimos años nos permitió tener una crítica constructiva, con peticiones sumamente puntuales (...) Nuestra obligación es abrir más oportunidades para nuestros jóvenes que están aquí, en este lugar y en toda la ciudad", indicó.

Además, reconoció que no sólo se trata de buscar la continuidad del proyecto de transformación, sino también de crear nuevos panoramas para ampliar la cobertura de bienestar.

"Por continuidad no me refiero a que todo siga igual, de ninguna manera. A continuidad me refiero a consolidar, mejorar y ampliar los proyectos que ya iniciaron, que inició la doctora Claudia Sheinbaum, que en una administración no da tiempo de que concluyan", insistió.

Ante ello hizo un llamado a sumar fuerzas y pidió el apoyo de la ciudadanía para lograr encabezar al partido en los próximos comicios.

dhfm