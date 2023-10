Xóchitl Gálvez llama a sus seguidores a que no la "dejen sola" y los exhorta a correr la voz

La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, llamó a sus seguidores a que no la dejen sola y la ayuden con publicidad de boca en boca, para que la conozca el 50 por ciento de los mexicanos que aún no la ubican.

“Muchas gracias, que Dios los bendiga ustedes y a su familia, muchas gracias y no me dejen sola ¡vamos juntos!”, señaló la también senadora por el PAN durante un encuentro con ciudadanos en Naucalpan, Estado de México.

La senadora se encontró con ciudadanos en Naucalpan, Estado de México

FOTO: Especial

En este contexto, recordó que el periodo de precampaña iniciará el 20 de noviembre y aseguró que Morena tiene miedo por su crecimiento. Además, descartó que se encuentre en descenso entre la preferencia de la ciudadanía.

“En Morena están temblando, están temblando y van a empezar con sus mentiras de que íbamos abajo más de 30 puntos y mucha gente se desanimó ¡falso! Estamos creciendo y vamos a seguir creciendo porque a mi el 50 por ciento de la gente no me conoce, yo necesito que me ayuden a que me conozca, necesito que hablen con sus vecinos y les hablen de mí y les digan que soy una mujer comprometida con los que menos tienen”,

La también senadora se pronunció por la creación de empleos para personas mayores de 50 años, en este sentido señaló que el conflicto entre China y Estados Unidos, beneficia a México porque las empresas chinas están buscando trasladar sus empresas a América Latina pero, dijo que la inseguridad frena sus intenciones, por ello, dijo que en el tema de seguridad, no dará abrazos a los delincuentes y convertirá a México en un lugar seguro para invertir.