Que no quede duda, será Marina Vitela la próxima gobernadora: Adán Augusto López

“Que no les quede duda, Marina Vitela será la próxima gobernadora”, aseguró Adán Augusto López Hernández, durante el encuentro de liderazgos del medio rural, donde recalcó que hoy tienen todo con la candidata de “Juntos Hacemos Historia” para tener un gobierno ejemplar para recuperar Durango, porque los caciques ya se van.

López Hernández precisó que es la hora del cambio, de una transformación de Durango, “Marina va a conducir la nave, ella apela a la unidad, porque con el pueblo todo, sin el pueblo, nada, y con ustedes, el 5 de junio Durango, que está hermanado con la 4T, tendrá aroma de mujer”, lo que recalcó con la presencia del gobernador de Baja California, Sur Víctor Manuel Castro Cosío, quien se dijo seguro de que Durango se decidirá por el cambio verdadero, por lo que se recuperará el estado para los ciudadanos con Marina, quien se ha levantado de los ataques y calumnias, y confió en que va a triunfar.

Por su parte, Gonzalo Yáñez, candidato a la presidencia municipal de Durango, dijo a todo pulmón, “Marina no estás sola, todo Durango está contigo”, y aprovechó a los invitados para hacer llegar un mensaje; “díganle al Presidente que Marina y yo no le vamos a fallar; seremos gobiernos que caminarán de la mano con el Ejecutivo federal y en Durango, vamos a ser uno de los mejores gobiernos”.

Ante la gran audiencia que se dio cita en el lienzo charro de la Feria, entre simpatizantes de Morena, PT, PVEM, R5 y RSP, sociedad en general y empresarios, se sumaron la senadora Margarita Valdez, el líder estatal morenista, Otniel García Navarro; Nacho Mier, coordinador de los diputados federales; así como legisladores de la 4T de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Sinaloa y Durango, quienes mostraron su respaldo a Vitela Rodríguez al grito de “¡Gobernadora! ¡Gobernadora!”

“Viene la transformación de Durango, se acabará la corrupción de los prianistas que tanto daño le han hecho a nuestra gente”, aseguró Marina Vitela ante tantas muestras de afecto y apoyo, por lo que dijo que hoy vemos cómo roban mientras los duranguenses viven en pobreza, pero enfatizó que “hoy abrimos las puertas a toda la sociedad a un proyecto que todos han nutrido con sus mensajes, sus pláticas, sus mesas de trabajo y foros, donde la familia, el sector educativo y el sector salud son nuestra mayor apuesta”.

En presencia de diputados y senadores de la 4T, además habitantes de los ejidos Lerdo de Tejada, Pilar de Zaragoza, Independencia y Libertad, Santiago Bayacora, Refugio Salcido, Tomás Urbina, El Manzanar, Aquiles Serdán, 18 de Marzo, La Loma, El Carrizo, 16 de Septiembre, Tapias y Cristóbal Colón, Marina destacó que “no tengo derecho de fallar; por primera vez, una mujer de origen pobre va a gobernar Durango y estaré acompañada de ‘ya saben quién’, bajo la condición de no robar, no mentir y no traicionar; sé de dónde vengo y sé a dónde voy”.

Así mismo, agradeció a los duranguenses el respaldo y la oportunidad que tiene para gobernar Durango y reiteró, “no les voy a fallar, vamos a trabajar por las mujeres, los jóvenes, los campesinos y junto con la iniciativa privada vamos a llevar el crecimiento al estado”, al tiempo que se refirió a los legisladores federales que vinieron a trabajar y tocar puertas, que son una gran alianza.

