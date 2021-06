INE abrirá más de 97 mil paquetes electorales en el conteo final, te explicamos por qué

Este miércoles 8 de junio comenzarán los cómputos distritales de las actas de la elección del domingo 6 de junio, en la que poco más de la mitad de los mexicanos inscritos en la lista nominal salieron a elgir a quienes ocuparán los más de 20 mil cargos que estuvieron en juego, tanto a nivel local, como estatal y federal.

La ley electoral de nuestro país dicta que será el miércoles posterior a la elección cuando se instalen en el país los consejos distritales y locales y en ellos se cuenten todas las actas provenientes de las casillas; este conteo "voto por voto" nos dará los resultados oficiales de los comicios del pasado domingo.

Cabe recordar que entre el domingo y martes de esta semana, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos electorales de los estados dieron a conocer los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), además de un conteo rápido para dar estimaciones de cómo iban las tendencias de voto en las entidades y en la elección de la Cámara de Diputados.

¿Cuándo conoceremos a los ganadores?

Sin embargo, será hasta que se cuenten las actas electorales en los cómputos distritales cuando en realidad conozcamos a los vencedores oficiales, reiteró este miércoles Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo del INE durante la apertura de la tercera etapa del proceso electoral: los cómputos distritales, es decir la suma de todos los resultados anotadas en las actas de escrutionio y cómputo provenientes de las casillas instaladas el domingo.

Las personas que participen de este proceso, contarán con todas las medidas sanitarias, ya que su labor será llevada a cabo de manera ininterrumpida desde este miércoles y hasta que se cuenten todos los votos; siendo una fecha estimada de término el próximo sábado 12 de junio (aunque esta podría variar, dependiendo de cuántas veces pueda haber recuento).

Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del INE, informa sobre la instalación de los Consejos Locales y Distritales para la realización de #CómputosDistritales correspondientes a la elección de diputaciones federales. #Elecciones2021MX pic.twitter.com/VOqQERVeoH — @INEMexico (@INEMexico) June 9, 2021

INE abrirá paquetes electorales, ¿por qué?

Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, durante el inicio del conteo final y de la sesión extraordinaria del Consejo General del organismo, precisó que "los cómputos distritales que están iniciando hoy en los Consejos del INE son un eslabón más de la cadena de confianza del proceso electoral. Abonan a la legalidad, transparencia y certeza de los comicios".

Durante la apertura de la sesión del Consejo General del INE, el consejero presidente explicó que durante el conteo de todos los votos, será necesario abrir 97 mil 126 paquetes electorales para dar certeza de que se contarán "voto por voto y casilla por casilla". Entonces, ¿esto significa que no fue confiable el conteo del domingo o el resultado preliminar del PREP?

No. Lorenzo Córdova explicó que estos paquetes que se abrirán son los correspondientes a las diputaciones federales, cuya elección fue organizada por el INE; “esto no quiere decir que los votos no hayan sido bien contados en las casillas, sino que se actualizan una serie de supuestos establecidos en nuestras leyes para proceder a la reapertura de paquetes y al llamado recuento voto por voto y, eventualmente, casilla por casilla”.

En resumen, abrirán 59.54 por ciento de los paquetes electorales de la elección del domingo, no por irregularidades, sino para dar certeza de los resultados que están isncritos en las actas de escrutinio y cómputo. Advirtió que “pueden ser más a lo largo de las sesiones de cómputo y van definiendo o actualizando hipótesis que puedan implicar un número mayor, que en los cómputos distritales están ya comenzando a efectuarse”.

Añadió que esta cifra no es menor a los recuentos de 2015 que ascendió a 62 por ciento y a los realizados en los cómputos de las elecciones de 2018, cuando se recontaron los votos del 75 por ciento de los paquetes en términos generales.

“Recuentos que, por cierto, como han venido ocurriendo en la última década, no hicieron más que confirmar los resultados originalmente asentados en las actas de escrutinio y cómputo, por las funcionarias y funcionarios de casilla en la noche de la Jornada Electoral”, sostuvo el consejero.

Los cómputos distritales que están iniciando hoy en los Consejos del @INEMexico son un eslabón más de la cadena de confianza del proceso electoral. Abonan a la legalidad, transparencia y certeza de los comicios. pic.twitter.com/SsYEKFSE7h — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) June 9, 2021

Con información de Elia Castillo Jiménez

