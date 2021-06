Diputados con licencia regresan al Congreso CDMX

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Patricia Báez informó que los legisladores de Morena, Paula Soto y Eduardo Santillán se reincorporan a sus actividades legislativas.

Lo anterior, después de haber contendido por las alcaldías de Benito Juárez y Álvaro Obregón, respectivamente.

"Con fundamento en el artículo 15 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le informo de mi reincorporación al cargo de Diputada en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con efectos a partir 7 de junio del presente año", precisó Báez.

Romo pide licencia definitiva como alcalde

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso capitalino, Baéz Guerrero, anunció que el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo presentó la solicitud de licencia definitiva a su cargo.

En su solicitud, el titular en Miguel Hidalgo establece su petición a partir del día 7 de junio de 2021 e indica que, en tanto el Congreso local no tome otra determinación, el Comisionado en Seguridad Ciudadana, Abraham Borden Camacho, estará como encargado de despacho en la demarcación.

"Lo anterior, derivado de que no he desempeñado dicho cargo ya que me encontraba de licencia temporal, por el proceso electoral del pasado 6 de junio de 2021, para garantizar el funcionamiento pleno de la administración pública y la neutralidad política del servicio público en la Alcaldía Miguel Hidalgo", indicó.

Romo compitió en la jornada electoral pasada para reelegirse en Miguel Hidalgo, no obstante, perdió ante el panista y ex coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Tabe.

El Congreso capitalino deberá llamar a un periodo extraordinario para aceptar esta licencia y nombrar al alcaldes sustituto correspondiente.

Por Cinthya Stettin

