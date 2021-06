Tras las elecciones, Claudia Sheinbaum llama a la unidad y a rechazar el divisionismo en la CDMX

Esto luego de que por redes sociales se difundieron memes que señalan que, luego de las elecciones en las que la oposición ganó el 50 por ciento de las alcaldías, la capital del país se dividió entre ricos y pobres.

Aunque expuso que todavía hay que esperar los conteos finales y la calificación de los comicios, Sheinbaum Pardo adelantó que con la nueva conformación en las alcaldías y en el Congreso de la Ciudad de México, trabajará sin distinciones con todos y para todos, con el fin de mejorar el nivel de vida de los capitalinos y mantener a la CDMX como una ciudad de vanguardia.

Indicó que es lamentable por lo que convocó a la ciudadanía a oponerse a este tipo de expresiones que no corresponden al proyecto que buscan establecer en la CDMX

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad; siempre lo he dicho esta ciudad es solidaria y lo que buscamos justamente es disminuir las desigualdades y no fomentarlas, ni el clasismo ni la discriminación. La ciudad tiene que darse la mano como siempre se la ha dado, disminuir desigualdades y acercar a las personas”, comentó la funcionaria.

Convocó a la gente a dejar de promover los mensajes y a trabajar para impulsar la conformación de una ciudad de innovación y de garantía de derechos para todos.

“No estoy de acuerdo con este esquema que se está planteando y creo que además no hay que promoverlo porque no puede haber esta división clasista, discriminatoria sino todo lo contrario, tiene que haber un acercamiento y es justamente cuando hablamos de una ciudad de innovación que es para aquellos que no tienen derechos, que tengan acceso a esos derechos”, explicó

A pesar de que insistió en que para los comicios del pasado domingo se implementó una campaña de desprestigio, la mandataria capitalina dijo que se debe respetar la voluntad popular y aceptó que debe realizarse un análisis de lo que estuvo mal, tanto de su gobierno como de lo que dejó de hacer Morena.

“Hay que hacer revisiones como siempre se tiene que hacer y también respetar la democracia en la ciudad, la participación que se realizó y hacer en su momento pues la revisión de lo que falló, qué tiene que mejorarse tanto en el Gobierno como en el partido y recuperar el proyecto de transformación en nuestra ciudad que es fundamental”, dijo.

EFVE