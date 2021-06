Morena no podrá modificar "a capricho" la Constitución: Marko Cortés

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que en coalición van a tener el 42 por ciento de la Cámara de Diputados y con ello Morena ya no va a poder modificar "a capricho la Constitución".

"Esta idea de quitarle el ahorro a los trabajadores y literalmente usarlo para financiar otros temas, ya no se va a poder, o quitarle la autonomía al Banco de México tampoco se va a poder, o pasar al INE al poder Judicial o a Gobernación, o desaparecer al INAI, aquí lo importante es que hoy se ratifica la coalición legislativa para que le de resultados a la gente", destacó en entrevista con Salvador García.

Señaló que hoy cuentan con un bloque de protección constitucional, que de mantenerse junto va a ser muy bueno para México.

Sobre la posible cooptación de diputados por parte de Morena, como ocurrió en 2018, Cortés señaló que "es parte del compromiso firmado con cada uno de los diputados hoy electos, firmado por los dirigentes de partido, comprometidos de cara a la sociedad y habrá que hacer que la coalición funcione y honrar los compromisos con las y los mexicanos que nos dieron la confianza a los diferentes partidos".

Acción Nacional crece mucho en esta elección, agregó, arriba del 40 por ciento de los diputados que tenemos en la Legislatura que concluye y eso nos compromete con México y con las causas por las cuales les pedimos el voto.

¿Crece confianza con el PAN o es voto de castigo?

Respecto a si ha crecido la confianza hacia el PAN o se trata de un voto de castigo contra Morena, el dirigente del blanquiazul señaló que los dos.

"Casos muy concretos, muy emblemáticos, que ganamos tres a uno: Benito Juárez que llevamos muchos años gobernando en la Ciudad de México, o León, Guanajuato, ganamos también con gran margen, tres a uno también, ahí es un voto que reconoce el buen gobierno y resultados, pero también hay otras partes donde hay un voto de castigo claro a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, y a López Obrador, donde más los conocen es donde menos los votaron, esto habla de que hay mucha gente amlopentida, decepcionada".

Por otro lado, Marko Cortés dijo que el PAN ha estado abierto al diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde los primeros tres años de su gobierno.

"El presidente no dialoga, son monólogos, no busca consensos, acuerdos, no he tenido como presidente de la primera fuerza de oposición un solo diálogo con el presidente, ojalá que en su segunda mitad de mandato, sí dialoguemos, sí construyamos, estamos abiertos a la luz del día y a la vista de todos, a lo que sea bueno para México, positivo; en lo regresivo, en lo que sea malo, que no pierda tiempo el presidente, que no busque Acción Nacional", afirmó.

El balance de las elecciones

Haciendo un balance de lo que podría haber ayudado a crecer al PAN en este proceso electoral, Cortés señaló que hubiera sido importante "considerar a dos o tres estados más en la coalición".

"Fue una coalición parcial, ya que en algunos lugares jugamos solos, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila, tal vez hubiera considerado ir en unos lugares más en coalición, eso nos hubiera dado más diputados federales", reconoció.

Sin embargo, se dijo muy contento por los resultados, "vamos a gobernar a 15 millones más de mexicanos, antes de las elecciones estábamos gobernando a 30 millones a través de gobiernos estatales y municipales, pasando esta elección estaremos gobernando a 45 millones de mexicanos".

También se dijo satisfecho por el incremento de la presencia del PAN en la Cámara de Diputados Federal y en los congresos locales.

brc