Alianza PRI-PRD en Guerrero no reconoce los resultados preliminares; pedirán recuento de votos

Las dirigencias estatales del PRI y PRD en Guerrero no reconocieron los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que le da la ventaja a la candidata de Morena, Evelyn Salgado Pineda.

También adelantaron que solicitarán la apertura de paquetes electorales para un recuento de votos, y acusaron tanto al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) -responsable del PREP- y al INE de haber manipulado la elección para afectar a su candidato, Mario Moreno Arcos.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, el presidente del PRI, Héctor Apreza Patrón y el del PRD, Alberto Catalán Bastida, respaldaron el pronunciamiento que hizo ayer Mario Moreno, en del sentido de que no existen elementos hasta este momento que coloque a algunos de los contendientes como ganador o ganadora.

En su intervención, Alberto Catalán denunció que la madrugada del lunes el PREP “se congeló” y dejó de actualizarse.

Además, indicó que esa falla en el sistema pone en duda el trabajo del órgano electoral, al que acusó de irresponsable por informar los resultados a pesar de las inconsistencias que se registraron en su operación.

Por su parte, Héctor Apreza explicó que los votos en municipios como Chilapa, Acatepec, Tecpan y Cuztamala, entre otros, donde la tendencia era a favor de Mario Moreno, no aparecían en el PREP.

Aunado a ello, recordó que el IEPC cerró el PREP y dio a conocer la tendencia de los votos, a pesar de esas fallas en el sistema y de que el cierre se hizo cuando el avance en la captura de las actas era de apenas el 37 %.

Criticó además que ante esas inconsistencias que el mismo INE reconoció previo a la elección, el órgano electoral nacional haya avalado los resultados.

“La certeza de la elección está en total riesgo (...) Hay una total y absoluta falta de certeza en este proceso electoral. Guerrero no está para experimentos. Nosotros como coalición y ante el cúmulo de irregularidades, señalamos que es una elección manipulada por los órganos electorales y por lo tanto no reconocemos los resultados. No permitiremos que nos roben la elección”.

Por ello, indicó que el PRI y el PRD esperarán a que se realice el cómputo distrital y estatal, para exigir la reapertura de todos los paquetes electorales en los que existan elementos que confirmen irregularidades, adelantó que es en el 50 %, para un recuento de votos.

Por Carlos Navarrete Romero

EFVE