Mantienen tomado Consejo Electoral Municipal en La Yesca, Nayarit

A dos días de llevarse a cabo la jornada electoral, el Consejo Electoral Municipal de La Yesca, en la zona serrana, sigue tomado por personas que manifiestan su descontento por la revocación de la candidatura independiente de Rosa Elena Jiménez a la alcaldía, por no ser de extracción indígena; voceros aseguran que las acciones afirmativas que obligan a postular a personas de los pueblos originarios solo tienen alcance para los partidos políticos y no a quienes se postulan por la vía independiente.

“Las acciones afirmativas son buenísimas pero las están interpretando mal, jamás hablan de las candidaturas independientes; ellos hablan que los partidos políticos tendrán que presentar como candidatos a indígenas pero no habla absolutamente nada de independientes, por ese motivo vimos que esta candidata que trabaja en el municipio se registró para no afectar las acciones afirmativas”, dijo Jesús Montoya Toribio -ex alcalde (1993-1995), ex secretario municipal (1981-1984; 1984-1987), y habitante de la cabecera municipal-.

El declarante señaló que la mujer cumplió con los requisitos solicitados para su candidatura, y que fue reconocida por el consejo estatal electoral y por ello le dio la constancia, sin embargo cuestionó la determinación de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó la candidatura hace unos días, porque considera que “Cheny Jiménez”, no cumple con los requisitos para definirse como persona indígena.

“Todos estos pueblos, todos, son pueblos que tienen sus raíces indígenas, todos, y si no, hágase una investigación; todo México, todo mestizo tiene sus orígenes en los indígenas, que haya diferencias porque unos hablan dialecto y otros no lo hablan, y en el caso de ella no lo habla el dialecto, pero su trabajo está con los indígenas, vive con ellos, convive, la llaman y va. Tiene más de 4 o 5 años visitando y trabajando con ellos, por lo tanto ella se siente parte de estos indígenas”, defendió Montoya Toribio.

El 1 de junio – a un mes de iniciadas las campañas electorales de ayuntamientos y 5 días de la elección-, llegó la revocación de la Sala Guadalajara del TEPJF, y sobrevino la apelación ante la Sala Superior de este Tribunal y se espera que resuelva en las próximas horas lo que sucederá, aunque el vocero del grupo, manifestó que confían en que será a favor de la candidata.

“Estamos en espera de que salga, nos sentimos seguros que va a venir a nuestro favor porque los magistrados federales van a hacer buen juicio de las leyes federales, apegados a derecho, y no como se hace muchas veces, porque ellos no se dejan llevar por intenciones que descononcemos” dijo.

Indígenas manifiestan su descontento

Montoya Toribio insistió en que en esta toma de Consejo asisten indígenas y mestizos para manifestar su descontento, porque ya le habían entregado la constancia a la hasta ahora ex candidata.

Por su parte, otro habitante del lugar, Fredy Ventura Carrillo -wixaritari del municipio- indicó que parte de su comunidad reconoce a Cheny Jiménez como una persona indígena que además trabaja para beneficiarles.

Finalmente, el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEN), José Francisco Cermeño Ayón reconoció que ha sido una manifestación pacífica y que no existen indicios de que connatos de violencia y que no están considerados porque son personas que aspiran a cargos de elección popular, con lo que de llevar a cabo eventos violentos, en las próximas elecciones no podrían participar.

Las acciones afirmativas contenidas en el acuerdo IEEN-CLE-006/2021, firmadas el 06 enero de este año, garantizan que solo en este 2021, en los municipios con presencia de pueblos originarios -Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santa María del Oro y Tepic-, personas pertenecientes a las cuatro etnias de la entidad debían ser postuladas por distintos cargos públicos, debido a que históricamente han sido excluidas de ellos.

En La Yesca, además de la alcaldía, en las regidurías de las demarcaciones 3 y 5 debían ser postuladas personas wixaritari; en la localidad, el porcentaje de la población indígena es del 45% de 13 mil 600 habitantes en total.Según documentos de las resoluciones legales encausadas hasta el momento, refieren que Cheny Jiménez en defensa de su candidatura presentó documentos de autoadscripción calificada, aval de las autoridades tradicionales, demostración de arraigo y trabajo comunitario; dijo ser vecina de Guadalupe Ocotán pero su domicilio está registrado en Puente de Camotlán; no habla lengua originaria, no tiene rasgos antropológicos, ni participa de las costumbres y tradiciones como las demás wixaritari, estas fueron consideraciones tomadas por la Sala Guadalajara.

Por Karina Cancino

