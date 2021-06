Eliminar plurinominales sería un retroceso de 104 años para México: Uuc-kib Espadas

Uuc-kib Espadas,consejero del Instituto Nacional Electoral, dijo que de aprobarse la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar a los diputados plurinominales, se estaría retrocediendo a 1917 en el derecho de representación del 60 por ciento de los mexicanos en el poder legislativo.

"En este país, la representación proporcional hace mucho rato que dejó de ser la vía de representación de las minorías; los diputados se eligen por mayoría relativa, es decir, son la minoría mayor entre las votaciones", explicó en entrevista con Salvador García Soto.

Medidos los números en cada elección federal, desde 1997 hasta 2018, detalló, aproximadamente el 40 por ciento de los electores es el que gana las elecciones en los distritos, y el otro 60 por ciento de los electores las pierde en los distritos, pero se representa a través de los plurinominales en el Congreso, en la proporción que de los 200 diputados corresponda.

Esto significa que "en número redondeados, ese 60 por ciento ha tenido, aproximadamente, 120 diputados para representarse del total. Es decir, en el actual sistema aproximadamente un 40 por ciento de los electores tiene una representación del 76 por ciento de la Cámara, en tanto un 60 por ciento de los electores tiene una representación, de esos 120 diputados, del 24 por ciento de la Cámara".

"Si se elimina la representación proporcional, una minoría del 40 por ciento definirá el 100 por ciento de la Cámara, y una mayoría del 60 por ciento se quedará excluida".

Respecto a las elecciones de 2021, Uuc-kib Espadas explicó que las diputaciones de mayoría relativa se ganaron con el 45 por ciento de los votos, eso quiere decir que el restante 54 por ciento se representaría a través de las plurinominales, "pero no, en esta elección, al igual que en las dos anteriores, ocurre algo muy grave y es que aproximadamente el 11 por ciento de los electores, una de cada nueve personas que acudió a las urnas el 6 de junio, no va a tener representación proporcional porque emitió su voto por candidatos independientes o votó por partidos políticos que no alcanzaron el registro electoral".

De ahí que defienda que los plurinominales son los más votados y la representación proporcional es el mecanismo regular de elección de la mayoría de las democracias estables. "Hay que ampliar la representación, no hay que cerrarla".

Agregó que la representación proporcional no es un invento mexicano, sino un recurso que se inventó a principios del siglo XX y que se ha usado en muchos países con régimen regular.

"Se estableció para representar a las minorías, cuando esas minorías eran minorías absolutas, un Partido Comunista del cinco por ciento en su mejor momento, un Partido Acción Nacional del15 por ciento en aquellos años, y otros partidos que luchaban por alcanzar el uno y medio por ciento de la representación nacional", detalló.

Sin embargo, el consejero del INE indicó que ahora no hay una mayoría del 80 o del 70 por ciento de los votantes en un solo polo, pero sí hay un 54 por ciento de electores que sistemáticamente no gana la elección en su distrito y solo se representa a través de los plurinominales.

"Son legisladores que materialmente son votados, la ley prescribe que en una boleta se vota para dos elecciones. Yo sostengo que eso es inconstitucional y que el elector tiene derecho a tener dos boletas, una para la mayoría relativa y otra para los plurinominales, como fue en 1979, 1982 y 1985 en México", finalizó Espadas.

