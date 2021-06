Entrega el IEES constancia como gobernador electo a Alfonso Durazo

Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de seguridad federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Sonora, recibió su constancia de mayoría que lo acredita como el gobernador electo de Sonora para el periodo 2021-2027.

La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEES) Guadalupe Taddei Zavala, indicó que se culminó con la etapa de computo en los 21 distritos electorales, y por lo tanto, se concluyó con los resultados que favorecieron a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT, Panal y PVEM y una vez aprobada la validez de los sufragios se emitió la constancia de mayoría en favor de Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador electo agradeció a los integrantes del consejo estatal electoral y a los dirigentes estatales de la alianza que lo llevó a ganar en Sonora.

Indicó que el mandato ciudadano emitido el pasado 6 de junio ahora ya es oficial.

Mi agradecimiento a los partidos políticos que me respaldaron durante la campaña y que hicieron posible este mandato.

Vamos como lo ofrecí en campaña, a preservar esta unidad en torno al proyecto progresista de la ‘4T’, los invito a mantener el compromiso que hicimos con los sonorenses, aseguró el gobernador electo.

“En Bavispe se forjaron mi compromisos sociales, los valores y las experiencias que marcarían mi vida”

Durazo informó que su gobierno será decente, austero, sencillo y de puertas abiertas.

“Seré un mero instrumento del pueblo, para cumplir con lealtad, honor y limpieza su mandato de cambio histórico”.

“Recuperaremos la mística y la responsabilidad de la función pública, en beneficio de todos, ya nunca más al servicio de unos cuantos”.

Ofrece un gobierno trabajando las 24 horas

Se abrirán las avenidas para un Sonora que sea de todos y nadie será excluido del proyecto económico, pero haremos especial énfasis en los sectores más vulnerables.

Daremos impulso a la economía social, y en la relación con los poderes privaran el respeto y a la institucionalidad.

Construiremos consensos y acuerdos democráticos que le permitan a Sonora entrar a una democracia libre y justa a la altura de lo mejor del siglo XXI.

Saldremos de la larga era de un Sonora concebido como botín, se acabarán las extorsiones mafiosas y la falta de transparencia, habrá libre competencia en las obras a cargo del estado.

Y afirmó que su gobierno será de 24 horas, que la tarea que lleva en sus manos será con la gente.

Y finalizó parafraseando al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al decir que su mandato se regirá por tres principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El exsecretario de seguridad federal, afirmó que los tiempos de campaña se terminaron y ahora es tiempo de iniciar los trabajos de transición entre la administración actual liderada por la gobernadora Claudia Pavlovich y su equipo, que de acuerdo con Durazo Montaño será presentado la próxima semana.

