Se compromete Mónica Rangel con minorías y grupos de campesinos y ganaderos huastecos

“Como Doctora al servicio de la población viví y me di cuenta de cerca y lo real que son los problemas de la gente, a mi nadie me cuenta, porque recorrí muchos municipios del estado y como Gobernadora resolveré muchos de esos problemas que algunos políticos dicen tener la solución, pero ni siquiera se bajan sus camionetas a conocerlos”, así lo afirmó la candidata a la gubernatura por MORENA, Mónica Rangel Martínez.

En su gira por Tamazunchale, en donde por varios años fue servidora pública y brindo atención a cientos de personas, la población la recibió con cariño y entusiasmo por lo que le ofrecieron todo su apoyo para el próximo 6 de junio, la abanderada morenista insistió que al llegar al Gobierno del Estado, nombrará a una persona originaria de las etnias de San Luis Potosí para que verdaderamente los atiendan y no tengan que batallar con alguien que no habla su lengua y menos que no sepa cuales son y cómo resolver sus problemas.

Agregó que a ella no le platican como los campesinos de esta zona del estado se levantan de madrugada para ir a trabajar sus tierras a más de 45 grados para que sus familias tengan el sustento, y que muchas veces falta el agua, el apoyo para la semilla o simplemente un programa de gobierno que llegue a tiempo para que su producción llegue al mercado, todo eso ningún político lo sabe, “yo si lo sé y vi como lo sufren, por eso hay que ayudarlos con programas efectivos y que lleguen directamente a los productores, como el Campo Elige y otros que implementaremos”.

Compromiso con mujeres trabajadoras

Mónica Rangel reiteró su compromiso de proteger, ayudar e impulsar a las mujeres de todo el estado, con apoyos como los que vamos a brindar a las amas de casa de tres mil 500 pesos mensuales tendrán un recurso para sus gastos personales, que en ocasiones por proteger el gasto familiar no adquieren lo que necesitan para ellas.

Además, se comprometió firmemente en que ya no habrá trámites burocráticos, lentos y lejanos, “nadie me lo cuenta que hay personas que, por la falta de un acta, que por la impresión de una CURP, no acceden a un programa social y luego los mandan a la cabecera municipal, a Ciudad Valles e incluso hasta la capital , eso merma en sus bolsillos y no llega el programa, así como Gobernadora tendrán estos servicios con módulos itinerantes que llegarán hasta sus comunidades para que no tengan ese tipo de problemas.

Al final de este evento la Doctora Rangel agradeció a todos los presentes sus muestras de apoyo y lo mejor que la recuerden como una persona de palabra, compromiso y que cumple, es por eso que confió que con el voto de Tamazunchale será muy importante y decisivo para el triunfo el próximo 6 de junio en las urnas.

En Tamán me enamore de un café y por ese café quise quedarme en Tamazunchale. Aquí nació mi hija, tengo camino recorrido y amor por esta tierra. ¡No les voy a fallar! pic.twitter.com/hJSDtl76dj — Dra. Mónica Rangel (@MonicaRangelSLP) May 8, 2021

