Mayor compromiso por la transformación para la justicia social: David Monreal

El candidato a gobernador David Monreal Ávila subrayó que el despertar de pueblo zacatecano y el sólido compromiso político social serán fundamentales para que el 6 de junio inicie la transformación para la justicia social en Zacatecas, con el triunfo contundente de la coalición Juntos Haremos Historia en las urnas.

Para ello, a seis días del triunfo del movimiento que representa, refrendó la entrega de su compromiso de trabajo, honestidad y lealtad al pueblo de Zacatecas, porque será con la participación de todos como se construya una nueva sociedad y una nueva gobernanza donde imperen los principios, los valores y la fortaleza de la familia como institución.

En su mensaje matutino, el abanderado de Morena enfatizó que los días previos a la jornada comicial son muy importantes para que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de su voto para la democracia. Y es que recordó que el PRIAN fue el creador del fraude electoral, “el PRIAN inventó eso de la urna rellena, el carrusel, la compra de votos; no se les olvide”.

Aseveró que estas prácticas hacen mucho daño a los pueblos por lo que llamó a una participación democrática el próximo domingo, con un voto masivo por la esperanza y la transformación, para que el triunfo de Zacatecas sea contundente y sea el origen de una nueva sociedad y una nueva gobernanza.

En ese sentido, reconoció el verdadero despertar manifestado por Zacatecas en cada uno de sus 58 municipios y regiones por el proyecto de transformación, lo cual es expresión de compromiso y definición política.

Por lo tanto, pese al triunfo asegurado, de acuerdo con resultados de encuestas nacionales, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia llamó al pueblo y a los distintos sectores de la sociedad a no confiarse, porque el movimiento para consolidar la Cuarta Transformación es una lucha de fondo, "no es más de lo mismo, no es quítate tú para ponerme yo; es la búsqueda de la justicia social, búsqueda del bienestar y de recuperar la paz y la tranquilidad de los pueblos".

"Lo que vamos a vivir el próximo 6 de junio es la oportunidad de la transformación social, es la oportunidad de reivindicar los derechos del pueblo, los derechos de la clase trabajadora, los derechos de los y las jóvenes y, entre otros, los derechos de campesinos, agricultores, ganaderos, ejidatarios y comuneros", precisó el candidato.

En ese orden, destacó que con la participación de los zacatecanos y las zacatecanas se ha venido fortaleciendo un plan estratégico integral que se basa en los ejes tractores campo, minería, industrialización y turismo para detonar el desarrollo económico y social de Zacatecas y recuperarlo del abandono en que se encuentra.

"Lo que vivió el país y vive ahora Zacatecas, con una deuda a largo plazo que para agosto de este año alcanzará los 7 mil 200 millones de pesos, no es producto de un hechizo ni de la mala suerte sino es el resultado de malos gobiernos, del PRIAN, quienes llevaron a la decadencia pública, quienes trajeron la inseguridad, la desigualdad y la pobreza", sostuvo.

En ese contexto, para la transformación de Zacatecas se ha desarrollado un trabajo coordinado con los colectivos en los que intervienen los pueblos, sectores diversos, empresarios y expertos de todos los municipios, los cuales han aportado decálogos en distintos rubros como la economía, salud, educación, campo, turismo, juventud, deporte, agua y medio ambiente.

Cada decálogo abona a la implementación integral de los ejes rectores: minería que impulsará la proveeduría de productos y mano de obra y la transformación de la materia; campo para consolidarse como proveedor de alimentos a nivel nacional e internacional, y turismo e industrialización perfilados para detonar el crecimiento económico.

Para cada uno de los ejes, será fundamental la participación de todos, pero con mayor prioridad la inclusión de los jóvenes y de las mujeres, quienes por su talento y capacidad pasarán a formar parte del gabinete, porque son parte esencial de la transformación de Zacatecas.

De ese modo, llegará la renovación política y la construcción de una nueva sociedad, por lo que David Monreal pidió para este 6 de junio ir a un voto masivo por los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, para que sea contundente el triunfo de la transformación por la justicia social.

brc