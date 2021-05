A pesar de estar prohibido, candidatas de Yucatán cierran campañas con conciertos masivos

A pesar del aumento de los casos positivos de Covid-19 en los últimos días y de que en Yucatán están prohibidos los conciertos en la pandemia, la candidata de Morena a la alcaldía de Progreso, Jessica Saidén Quiroz, y la del PAN por la presidencia de Motul, Aremy Mendoza Cuevas, cerraron sus campañas electorales este fin de semana con espectáculos musicales masivos.

En el caso de la morenista, organizó el evento en el Playón del puerto y de acuerdo con fotografías y videos que ella misma subió a sus redes sociales, cientos de personas acudieron para bailar sin que se tomaran en cuenta las medidas de sana distancia.

Tras dar su mensaje proselitista, inició el concierto a cargo de la agrupación La Sonora Santanera “La Nueva Era”, el cual aglutinó a aproximadamente mil personas, lo que representó un riesgo para la salud de las personas.

En el caso del cierre de campaña de la panista Mendoza Cuevas, reunió a cientos de personas en la plaza principal de Motul para el concierto del grupo de música tropical Cleyver y la Nueva Imagen, uno de los más famosos de la Península de Yucatán.

Al acto acudieron otros candidatos de ese partido, como María del Carmen Ordaz que busca la diputación federal del distrito II, el presidente estatal Asís Cano Cetina, y el diputado local Miguel Rodríguez Baqueiro.

Cabe mencionar que al inicio del proceso electoral, los partidos políticos de Yucatán firmaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) un compromiso para implementar medidas sanitarias en sus eventos de campaña, como por ejemplo, que el aforo de los lugares en espacios cerrados no exceda de 50 personas y en espacios abiertos no sea mayor a 100 y en ambos casos no se deberá rebasar el 30 por ciento de la capacidad permitida del lugar.



Además, hasta el momento la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) no ha autorizado que se realicen conciertos masivos en la actual contingencia sanitaria, por lo que se desconoce si dichas candidatas y partidos serán multados.

Por Herbeth Escalante

