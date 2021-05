Alfredo Ramírez Bedolla cierra campaña frente a 40 mil personas en Morelia

El primer cuadro de la capital de Michoacán fue escenario este domingo de bailes, consignas, lágrimas y gritos durante el cierre de campaña del candidato a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, de la coalición Morena-PT.

Ante más de 40 mil personas, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó a su cierre de campaña como "una cita histórica con la esperanza y la dignidad", que tiene como propósito el voto masivo por Morena-PT el próximo 06 de junio para iniciar la transformación de Michoacán.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llamó a votar por Ramírez Bedolla, "porque Michoacán no merece ser gobernado por una pandilla de ladrones. Merece un gobierno honesto que trabaje por la reconciliación, paz y tranquilidad de todas las familias".

El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, dijo que en México solo hay dos proyectos políticos: "el de los que estamos con el pueblo, y quiénes están contra él. Silvano y sus candidatos están contra el pueblo, pero en 8 días los sepultaremos políticamente con nuestros votos"

Michoacán es estado plural y multicultural

Después de 28 días de campaña electoral, en los que recorrió 86 municipios, Ramírez Bedolla afirmó que Michoacán es un estado plural y multicultural, por lo que ofreció gobernar para todas y todos, sin distinciones partidistas, aunque firme en los principios obradoristas: "no robar, no mentir y no traicionar".

Alfredo Ramírez ofreció reivindicar al magisterio, a los trabajadores, a los pueblos indígenas, a la Universidad Michoacana, y a otros sectores que han sido agraviados por el gobierno de Silvano Aureoles.

Bedolla agregó que el proyecto de la '4T' para Michoacán es una construcción colectiva, por lo que también hizo un llamado a los indecisos y a simpatizantes de otras fuerzas políticas que se sienten traicionados por la alianza del PRIANRD, a votar por el cambio verdadero que representa la coalición Juntos Haremos Historia.

