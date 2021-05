"Será un gobierno incluyente": Lorena Cuéllar indica que el 6 de junio se registrará un triunfo irreversible

Lorena Cuéllar Cisneros, candidata de Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social al gobierno de Tlaxcala, lidera la intención de voto en la entidad, con 49.5%, según los datos de la encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group.

En entrevista para El Heraldo Televisión, la candidata a la gubernatura por Tlaxcala indicó que se encuentra contenta porque se encuentra a unos días de ganar la elección y hay mucha esperanza en la ciudadanía.

“Es una esperanza que tendremos que ir a combatir con hechos y resultados, con un trabajo en donde se note la nueva forma de gobernar […] Es un enorme compromiso que tenemos que enfrentar con responsabilidad y que Tlaxcala se vea beneficiado”, puntualizó.

La aspirante a gobernadora tiene una ventaja de 15.5 puntos porcentuales en la intención del voto, mientras que en el segundo lugar se encuentra Anabell Ávalos Zempoalteca, representante del PAN, PRD, Alianza Ciudadana y Partido Socialista.

Las campañas concluye el próximo 2 de junio, por lo que restan 4 días, y al respecto Cuéllar Cisneros contó que este viernes 28 de mayo se reunió con su equipo de transición, “porque yo ya veo ese triunfo irreversible, estamos preparando todas las propuestas del proyecto 2021-2027, porque tenemos tres meses para recibir el gobierno del estado y pues no hay tiempo para muchas cosas”.

Será el domingo 30 de mayo que tiene programado el cierre de campaña. “El 6 de junio estaremos dando todo el esfuerzo para cuidar las casillas, para que no exista un fraude, aunque tenemos un amplio rango de ventaja no nos vamos a confiar y la gente está muy comprometida, no podemos dejar de trabajar para entregar buenas cuentas”, mencionó Cuéllar Cisneros.

Por otra parte, de los recorridos que realizó en la entidad, dijo, que le queda muy claro lo que se tiene que hacer en la entidad, y lo que quiere un transportista, una ama de casa, artesanos, que se requiere para el desarrollo urbano y vivienda, empresarios, “será un gobierno incluyente, un gobierno que atienda a todos por igual”.

yc