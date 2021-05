“Voy a levantar a Tlaxcala en hombros”: Lorena Cuéllar

La candidata a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que Tlaxcala va a tener el lugar que merece ante la sociedad y que habrá oportunidades para todos.

“Voy a levantar a Tlaxcala en hombros”, enfatizó, al momento de llamar a todas y todos los tlaxcaltecas a trabajar al mismo tiempo por tener el mejor Estado de la República.

“Quiero ser Gobernadora porque en mi mente y en mi corazón todos los días tengo el sueño de ver un Tlaxcala con mucho desarrollo, con oportunidades de trabajo, donde no haya cuotas y se recupere la unidad”.

Se compromete a caminar junto con su gente

En ese tenor, refrendó su compromiso de ser una Gobernadora que caminará con su gente, desde el Presidente Municipal para que las cosas se hagan y que este se ponga a la altura de su gente, para servir de la mejor manera.

“Aquel que no lo haga bien, que le robe al pueblo, también habrá de pagar las consecuencias. No más abusos de poder, no más privilegios de poder, vamos a devolverle al pueblo lo que es del pueblo”, recalcó Cuéllar Cisneros.

Así lo recalcó Cuéllar Cisneros, durante una reunión con vecinos y candidatos que tuvo lugar este domingo en la comunidad capitalina de Tizatlán.

BAR