Músculo ejidatario y campesino se suma con Lorena Cuéllar en Tlaxcala

Millares de ejidatarios y campesinos de la zona oriente de la entidad, atestiguaron la firma de la Agenda por el Campo Tlaxcalteca que hizo este sábado Lorena Cuéllar Cisneros, candidata a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”. Desde Huamantla, dijo que ella y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, serán aliados de los trabajadores de la tierra en Tlaxcala.

Ante labriegos y sus familias, reunidos en el ejido de San Luis, la abanderada de MORENA, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza, hizo diversos compromisos para rescatar y potenciar la actividad agrícola del Estado, con apoyos y programas que no les sean condicionados ni otorgados a cuentagotas.

“Como autoridades y servidores públicos les vamos a cumplir. No mentir, no robar y no traicionar serán la constante de mi Gobierno, porque voy a ser una Gobernadora transparente, honesta y que va a trabajar con su pueblo, no va a estar detrás de un escritorio y ustedes serán mis asesores”, afirmó.