"No queremos un México de una sola voz": Felipe Calderón llama a votar por la alianza Va por México

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, indicó que en las elecciones intermedias que se celebrarán el domingo 6 de junio se decidirá entre la democracia o la dictadura.

En un mensaje que compartió en redes sociales, Calderón Hinojosa llamó a los ciudadanos a votar por la oposición, por el contrapeso, por los y las candidatas de la alianza Va por México, la cual se conforma por los partidos PAN, PRI y PRD.

Asimismo, puntualizó que los mexicanos tienen la opción de elegir por la democracia que hoy se tiene, “que nos costó mucho construir, en donde podemos discutir y debatir en paz quienes pensamos distinto, pero al fin podemos decidir sin odio, democráticamente lo que es mejor para México”.

Pero por otra parte, Felipe Calderón, quien fue mandatario del 2006 al 2012, refirió que se tiene también la posibilidad de tener un régimen autoritario que quiere convertir en un país de un solo hombre.

“Como dice Margarita Zavala, candidata de la coalición Va por México, no queremos un México de una sola voz, de alguien que cree que por gritar solo y muy fuerte, callará a quien no pensamos igual que él. Este 6 de junio tenemos una última oportunidad de defender a las voces que este gobierno no escucha”, aseveró el también abogado.

Por lo que enlistó lo que ha dejado de hacer la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador en diversos rubros y fue una de las causa por la que se unieron PRI, PAN y PRD.

“Cuando el futuro de México está en juego, cuando la democracia está en juego, sí se puede resolver las diferencias, y estar unidos con un objetivo común”

También llamó a los ciudadanos a hacer uso del voto útil, al indicar que se emitan su sufragio por candidato distinto a Morena, de ser posible por un solo logo y por quien esté ubicado arriba en las encuestas y que puede derrotar a los representante de dicho partido.

Les comparto mis reflexiones sobre la Alianza #vaporMéxico y el significado de las elecciones: tendremos que elegir entre democracia o dictadura; entre la voz de un solo hombre o la voz de todos. https://t.co/HwGblhLBer — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 28, 2021

