Felipe Calderón asegura que faltan espacios para la participación política ciudadana

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, indicó que parte de los problemas de México está asociado a la ausencia de los ciudadanos en la participación política.

En entrevista en el programa "Me lo dijo Adela" a través de la señal de El Heraldo Televisión, comentó que el partido de “México Libre buscaba abrir espacios para los ciudadanos”, ya que los partidos no han abierto estos espacios y es la razón por la que la oposición no puede levantar una campaña.

El Instituto Nacional Electoral (INE) indicó en septiembre del 2020 y entre las razones estuvieron que la organización política no identificó el origen del 5% de sus recursos.

Aseguró que “tiene que existir una fuerza política como la que venía a ser México Libre y que nos la pararon a la mala […] se vio toda la maquinaria del poder para negarnos el registro. Creo que vieron en sus grupos focales que México Libre les iba hacer agujero enorme y que le íbamos ha señalar todas las cosas que están haciendo mal y que íbamos a poner candidatos que les iban a ganar los suyos”.

El expresidente y abogado habló sobre los problemas que le aquejan al país (Foto: Especial)

La propuesta que tenían era poner gente distinta, enfatizó, vieron el tema y “le sacaron”.

Ante la falta de espacios para los ciudadanos es una de las causas por las que Calderón Hinojosa negó que regresaría a Acción Nacional, bajo esas condiciones.

“La ciudadanía no tiene puerta de salida en los partidos, los cuales están en su mundo de juguete. Los ciudadanos estamos afuera, tenemos que abrir la puerta de la participación política que hoy está cerrada y eso explica muchos de los males que tenemos”

Fue cuestionado sobre la razón por la que no tiene una curul en la Cámara de Diputados, respondió que nadie lo invitó y que Margarita Zavala tiene un liderazgo fuerte y la apoya.

Sobre la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Morena, reconoció que organiza a su partido, “pone y quita candidatos. Si le impugnan a Félix Salgado lo pone otra vez, si los legisladores va a discutir algo dice que no le quiten ni una coma”.

El exmandatario y abogado también expresó su preocupación como ciudadano al tener un presidente que tiene tantas obsesiones y fijaciones, "eso no me parece sano".

En las conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado en diferentes ocasiones y al respecto dijo que sí se siente perseguido políticamente. Por ahora, ha perdido la cuenta de las ocasiones en las que se ha hecho referencia a él. “Yo no tengo nada que ocultar”.

