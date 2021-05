PRI, PAN Y PRD inician campaña racista contra Raciel Pérez Cruz

La coalición conformada por PRI, PAN y PRD inició una campaña sucia claramente racista y clasista en contra del abanderado de Juntos Haremos Historia en el Estado de México a la alcaldía de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, ante la ventaja de más de 20 puntos que lleva en las encuestas, que a menos de una semana de la elección lo vuelve inalcanzable.

En diversos lugares del municipio aparecieron anuncios espectaculares que menosprecian el origen humilde y la piel morena de Raciel Pérez Cruz, con una clara violación al derecho que tiene todo ciudadano a contender por un cargo de elección popular, sin importar el color de su piel y su estrato social.

Pérez Cruz manifestó que como la mayoría de los mexicanos y los habitantes de Tlalnepantla se siente orgulloso de su piel morena y en diversas ocasiones ha manifestado que antes de iniciar sus estudios de licenciatura trabajó como obrero en una empresa metalúrgica.

"Como muchas personas, empecé desde abajo, me he preparado y he trabajado para salir adelante, mis declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas para que la ciudadanía esté enterada de la evolución de mi patrimonio", expuso el candidato de Morena, PT y Nueva Alianza.

"Esta campaña del PRI, PAN y PRD lo único que hace es evidenciar su carácter clasista y su menosprecio a la gente humilde que no ha hecho fortuna con la política, como su candidato Tony Rodríguez, quien hoy vive en un club de golf", puntualizó.

Por Pablo Cruz Alfaro

RMG