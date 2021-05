Atendimos Rezagos que dejaron PRI y PAN, pero falta por hacer: Raciel Pérez Cruz

El candidato a la alcaldía de Tlalnepantla por la coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Raciel Pérez Cruz, recorre calles, callejones y recovecos del municipio que no han sido visitados por otros candidatos, donde la ciudadanía le expresa su apoyo para continuar con la atención del rezago social que dejaron los gobiernos del PRI y el PAN.

Ante vecinos de la colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú, una de las zonas más altas del oriente de Tlalnepantla, el abanderado de MORENA, PT y Nueva Alianza indicó que durante su administración se rehabilitaron un gran número de calles y este programa será permanente en el próximo trienio que, gracias al voto de la ciudadanía, será nuevamente un gobierno de la transformación.

"Una calle deteriorada no es una cuestión de varillas y cemento, es señal de abandono y en el mediano plazo favorece la desintegración del tejido social de una comunidad. Si me dan la oportunidad continuaré con el Programa de Reconstrucción de Calles porque no se puede vivir en estas condiciones", expresó Raciel Pérez Cruz.

Señaló que se dieron los primeros pasos al poner orden en el desastre financiero que dejaron las anteriores administraciones por el endeudamiento, la corrupción y el saqueo. "Este año concluiremos el pago de parte de la herencia maldita que dejaron el PRI y el PAN para liberar recursos e invertirlos en más calles reconstruidas, atender el problema del agua con el mantenimiento de los pozos y contratar más elementos policiacos", puntualizó.

Raciel Pérez Cruz realizó recorridos y sostuvo encuentros con vecinas, vecinos y líderes sociales de las calles Linderos, Las Águilas, Cerro de los Alpes, Risco, Cerro de las Cruces, Sinaloa, Calle Uno, además de reunirse con deportistas de la zona.

Por Pablo Cruz Alfaro



EFVE