Hay municipios donde no habrá elecciones, pero es por usos y costumbres, no por violencia: AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha indicado que las elecciones no están en riesgo a pesar de la violencia que se ha registrado en el país en contra de aspirantes a puestos de elección popular.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 26 de mayo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si tiene información al respecto de sitios en donde no se podrían instalar casillas a consecuencia de la violencia y se han pedido ayuda al gobierno federal.

Es una situación que descartó el presidente y aclaró que hay “municipios que no quieren que se realicen las elecciones, de acuerdo con un informe del INE, pero tienen procesos de elección mediante usos y costumbres, democracias comunitarias. Eso está permitido. En esos casos no habrá elección, como municipios de la Costa Chica de Guerrero, San Luis Acatlán”.

Aunque, aclaró, las elecciones que no se realizarán son las municipales, mientras que las locales y federales sí se van a instalar casillas.

Para la jornada del 6 de junio serán instaladas en todo el territorio mexicano 163,00 casillas.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, refirió durante su participación Mesa Redonda “Organización y retos de la elección”, convocada por el Centro de Enseñanza Jonia que están dadas las condiciones para que la ciudadanía participen en la jornada electoral y que no está en riesgo de no instalarse ninguna casilla por la inseguridad que se vive en el país.

Refirió que es preocupante la violencia contra los aspirantes a puestos de elección popular, aunque no es una situación que impida la organización de los comicios. “Que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia y que el ejercicio de los derechos políticos no está contrapuesto al derecho a la salud”.

Para las elecciones intermedias se prevé que participen más de 93 millones de ciudadanos y serán renovados 20,500 cargos de elección popular.

Además, López Obrador indicó que ante el contexto de violencia en contra de candidatos, "no debemos atemorizarnos, tenemos que participar. Salir a votar. Generan estos ambientes para que la gente no participe y cuando hay abstención domina la mafia, ya sea la mafia de la delincuencia organizada o la de cuello blanco, lo mejor es votar que nadie se quede sin participar”.

yc