Rigoberta Menchú pide fortalecer políticas de equidad de género para indígenas en México

La premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, resaltó la necesidad de fortalecer la política de equidad de género para aumentar la participación de las mujeres indígenas para que transformen su entorno y empoderarse, además de que falta perfeccionar la inclusión de los pueblos originarios en los partidos en México.

La activista participó virtualmente en una conferencia en el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), en el que ratificó que está en contra del voto nulo y pidió no poner de excusa la pandemia por Covid-19.

En su mensaje, Menchú Tum reconoció que las mujeres indígenas viven discriminación y machismo, aunque ahora hay mecanismos para denunciar violencia.

Refirió que el sector femenino de los pueblos originarios tiene como herramienta las políticas públicas para hacer cambios, y por lo que se debe fortalecer en su participación.

“Yo voy por las políticas públicas porque no tengo otra manera personal, sino es una voluntad que transforme las políticas… yo estoy convencida que la realmente los cambios se hacen a través de política pública”, indicó.

Usa ejemplo de Guatemala

En ese sentido citó el caso de Guatemala, donde la plataforma Mujeres Indígenas que integran a 50 lideresas mayas intervienen en las políticas públicas y pueden ser gobierno. Por ello, convocó impulsar políticas de paridad de género.

“Y empezamos a recibir cuál es la política pública, donde están los vacíos, revisamos política, etc, hicimos una alianza y fuimos con el gobierno… de alguna manera hacer una legislación práctica, es porque estamos incorporando en prioridad los temas nuestros”, explicó.

Menchú Tum recalcó que los pueblos originarios y las mujeres indígenas tienen diversos canales de participación. Citó que la educación es global y si ellas van rompiendo el tabú, mejorará su participación.

“Ser indígena no significa que no conozco Internet, que no conozco los códigos… yo pienso que la formación es global para todas las mujeres, no sólo las mujeres indígenas sin impedidas a votar”, indicó.

Llamó a que se haga un trabajo serio en la política al deteriorarse y por ello debe ponerse gente seria, dado que no se votará, por ejemplo, por un candidato machista.

“Prefiero alguien no muy malo, así se decía en Guatemala, después de un genocidio, después de unas masacres, después de unas muertes hay que elegir el menos, desafortunadamente no era la vía porque hay que elegir al digno”, mencionó.

Ante el desarrollo de elecciones en el país, la activista reafirmó estar en contra del voto nulo y pidió no poner excusa la Covid-19, no tener miedo para que se registre la participación.

Finalmente, destacó que las mujeres fortalezcan esa figura de salir a votar con sus hijos al ser una educación generacional.

Por Gerardo García

EAA