INE desecha medidas cautelares por spots de MC y PRD

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó los recursos de queja interpuestos por los partidos, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Verde de México (PVEM), sobre spots de campaña en Jalisco y San Luis Potosí respectivamente, de sus adversarios de Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La primera que fue presentada por Morena en contra de Movimiento Ciudadano en la que solicitó el retiro del promocional denominado “MUJERES MC JALISCO” pautado en televisión para el proceso electoral local en Jalisco, en donde aparece el nombre, voz e imagen de Verónica Delgadillo García, en su calidad de senadora con licencia, lo que considera constituye un uso indebido de la pauta, así como violación al principio de imparcialidad y promoción personalizada.

La queja se declaró improcedente a la medida cautelar, al tratarse de hechos consumados, pues el material perdió su vigencia el pasado 15 de mayo.

Desestiman queja del PRD

La segunda queja fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México en contra del PRD en San Luis Potosí, por el promocional pautado para salir al aire el próximo 23 de mayo, denominado “SLP TV”, en el cual el verde considera que actualiza calumnia, uso indebido de la pauta y violencia de género contra las mujeres.

Sobre este material, la Comisión decidió determinar la improcedencia de las medidas cautelares, pues, bajo un análisis preliminar y tomando en consideración los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el spot constituye una representación de hechos que siendo posiblemente ilícitos no implican la imputación de los mismos de manera expresa, directa e inequívoca a algún partido o candidatura en particular, por lo que no es posible realizar inferencias para considerar la atribución de hechos o delitos falsos que puedan constituir calumnia ni un uso indebido de la pauta. En consecuencia, debe privilegiarse la libertad de expresión.

Asimismo, se consideró que no es posible advertir en sede cautelar una situación de violencia de género hacia las mujeres, sino que más bien está dirigida a evidenciar un posicionamiento del partido sobre lo que considera un contexto de violencia estructural a causa de la delincuencia organizada que afecta a la población.

Ambas quejas se aprobaron por unanimidad de votos de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.

uD83DuDCC3Se niegan las medidas cautelares solicitadas por Morena en Jalisco y por el Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí. #Elecciones2021MX https://t.co/eXTgUCBFiv pic.twitter.com/HvDRmvSm05 — @INEMexico (@INEMexico) May 21, 2021

BAR