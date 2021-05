¡Usuarios crean playlists en Spotify para VOTAR con toda la actitud el 6 DE JUNIO!

Para la jornada electoral de este 6 de junio, algunos usuarios de la plataforma de Spotify han preparado playlists para antes o después de acudir a las urnas a efectuar los sufragios que elegirán los 500 cargos federales y 19 mil 915 de carácter local.

Sonidos desde reggae, pop, rancheras, salsa, regional mexicana, rock y hasta electrónica con letras en inglés y en español, son algunas de las mezclas incluidas en las playlists que algunas nombran simplemente como Canciones para ir a votar.

Entre algunos de los cortes musicales que se encuentran en las listas aparecen: Changes de David Bowie, Gimme tha power y Voto latino de Molotov, Por qué no se van de Los Prisioneros, Conciencia de Gilberto Santa Rosa, Wind of change de Scorpions, I count the ways de Nortec Collective, No me vuelvo a enamorar de Juan Gabriel y Latinoamérica de Calle 13.

Vete ya de Valentín Elizalde, Get up stand up de The Wailers, The final countdown de Europe, Give peace a chance de John Lennon, Se viene de Bersuit Vergarabat y otros tracks más forman parte de las listas que los usuarios de la plataforma de música prepararon para el próximo 6 de junio.

¿Cómo será la jornada electoral del 6 de junio?

Además de que se renovará la Cámara de Diputados federal, también se votarán por 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.

Pese a la epidemia de Covid-19, el INE espera que participen 94 millones 800 mil ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

La jornada electoral iniciará el 6 de junio a las 8:00 horas y concluirá a las 18:00 horas. Posteriormente inicia el proceso de resultados y declaraciones de validez de las elecciones (desde el Conteo Rápido hasta el PREP), para finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral apruebe el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección.

RMG