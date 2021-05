Elecciones Edomex: Grupos de Morena van a tribunales para revertir candidaturas

Aunque ya iniciaron las campañas electorales mexiquenses, militantes de Morena anticiparon que podría revertir la asignación de las candidaturas por grupos políticos al interior del partido, pues su lucha ya la llevaron ante las instancias electorales federales.

La rebelión ante la figura de reelección y lo que han considerado como imposiciones de políticos externos, continúa agudizando en el morenismo en el que han protagonizado zafarranchos, plantones y bloqueos viales en la última semana.

Este domingo, la base del partido guidan siguió alzando la voz y llevaron a cabo una nueva marcha en la Plaza de los Mártires, donde reprobaron la lista de los que hoy son candidatos y hacen campaña bajo las siglas del instituto político.

Desde este espacio publicó arremetieron contra los principales líderes de Morena, pasando por el delegado nacional, Isaac Montoya Márquez; el líder de GAP, Higinio Martínez Miranda; y el líder de Los Puros, Luis Daniel Serrano Palacios.

Entre las leyendas que exhibieron en carteles y lonas fueron: “El que se reelige quiere perpetuarse”, “A quién Consultaron” y “Respeto al Estatuto”, entre otros.

Saldino adelanta fallo a favor

El ex aspirante a la alcaldía Toluca, Alberto Saladino García, advirtió que sus casos ya fueron a tribunales y podría haber cambios en los candidatos 24 horas antes de la votación “está el destino de algunas candidaturas en Morena en los órganos respectivos”, indicó.

Acusó que no hubo encuestas en los municipios o distritos donde había más de un perfil y por el contrario los grupos internos asignaron las candidaturas “en lugar de buscar los mejores perfiles, se convirtieron en juez y parte, y se asignaron candidaturas”, reclamó.

Por ello, Saladino García, afirmó que han acudido a la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) y lamentó que “no se nos notificó absolutamente ningún resultado, de modo que se esperó hasta el último momento”, aseveró.

El ex aspirante a la capital mexiquense recordó que los estatutos de Morena no consideran a los grupos políticos, por lo que exigen su salida “estos compañeros se amafiaron y ellos representan a grupos, no a la militancia” y recalcó que “los estatutos prohíben la existencia de grupos”.

Alberto Saladino García enfatizó que desde hace siete días militantes de Morena de 50 municipios, se han manifestado por las candidaturas, en el Valle de Toluca Lerma, Jiquipilco, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Zinacantepec, Metepec y Toluca, y en el Oriente Coacalco, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza.

Morena va en alianza y candidatura común con el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (NAEM) en 120 municipios y en 44 distritos electorales. Además, aprobó que 37 de sus 56 ediles fueran a reelección y 26 de sus 38 diputados locales.

