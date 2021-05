Daniel García va por Atizapán; enfrenta proceso legal en libertad y con grillete

El mexicano que pasó el mayor tiempo en prisión preventiva, durante más de 17 años y seis meses, Daniel García Rodríguez, quien actualmente sigue en proceso penal con libertad portando brazalete electrónico, participa en el proceso electoral de este 2021 como candidato por el municipio de Atizapán por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

En 2001, Daniel García, junto con Reyes Alpizar, fueron acusados del asesinato de la regidora María de los Ágeles Tamés, en Atizapán Zaragoza. Sin embargo, luego de casi 18 años, no le fueron comprobados los cargos en su contra, por lo que en 2019 se puso fin a la prisión preventiva más larga del mundo occidental, con un cambio de medida cautelar, que permitió seguir el proceso bajo la condición de portar el brazalete electrónico.

En conferencia de prensa, García Rodríguez señaló que es el único mexicano con proceso vigente, en libertad con grillete, pero con sus derechos políticos restablecidos para buscar un puesto político.

Destacó que en otros países la presunción de inocencia es un derecho respetado, de manera que cuando alguien está en proceso en cualquier circunstancia penal no pierde sus derechos, lo que nunca había ocurrido en México, y es la primera vez que una persona en proceso ejerce todos su derechos políticos, para votar y ser votado.

García va contra las mafías

Destacó que como aspirante a la presidencia municipal busca terminar con el enriquecimiento de funcionarios públicos, producto de malas prácticas.

“Nuestro interés es desenmascarar estas mafias, terminar con la ignorancia que tienen la mayoría de la población, vamos a ser alternativa a partir de la transparencia que queremos demostrar, queremos que la gente quienes somos y que no nos dejamos”, indicó.

“En lo personal tengo un antecedente, que no me sé dejar, por más abajo, por más golpeado; y que haya sido acusado por la falsedad de un sistema, no me dejé, porque tengo el respaldo de mi familia”, completó.

Destacó que fue sujeto de una falsa acusación de delitos por parte del gobierno del PRI, en complicidad con dirigentes del PAN. Luego de permanecer sin sentencia por tantos años, organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigieron su libertad al gobierno de México.

Daniel García aseguró que conoce el municipio de Atizapán y la infraestructura administrativa del gobierno local, ya que se desempeñó como funcionario público municipal durante casi 20 años, ocupando los cargos de secretario particular de dos alcaldes, subdirector de normatividad, subsecretario de gobierno, subdirector de Ingresos y Egresos.

Por Leticia Ríos

EAA