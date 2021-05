Refrendo mi compromiso y respeto a las mujeres: Jorge Hank Rhon

Jorge Hank Rhon refrendó su compromiso con las mujeres y destacó que, en su progreso y empoderamiento se fundamenta gran parte de su plan de gobierno que si bien, se enfoca en el crecimiento económico y social de Baja California, está diseñado en su totalidad con perspectiva de género.

Refrendó su respeto para las mujeres al destacar que para él representan el mayor apoyo y compromiso.

Sobre las expresiones que generaron controversia por su respuesta al dicho de la candidata de la alianza Va por México que en días pasados le hizo un llamado para que se sume a su proyecto y “deje de sumar basura”, como referencia a quienes se adhieren a la campaña del Partido Encuentro Solidario (PES), Hank Rhon dijo que fue sin el afán de ofender a nadie.

“Se trató de un comentario desafortunado que retoma la expresión de la candidata Lupita Jones con respecto las mujeres que se suman a la campaña de Jorge Hank Rhon, que es la única se ha manejado con respeto a las leyes electorales, a las recomendaciones de salud con relación al Covid y también la única que se sustenta en el bienestar, progreso y fortalecimiento de Baja California”, afirmó el pesista.

No fue con el ánimo de descalificar a la persona, sino a la serie de sucesos que se han dado en este proceso rumbo a la gubernatura de Baja California, no olvidemos que la equidad de debe ser recíproca, incluso de mujer a mujer, afirmó Hank Rhon.

Finalmente, se refirió a los actores nacionales que buscan polarizar la elección de Baja California “no los he escuchado hacer pronunciamiento alguno por las irregularidades, delitos electorales documentados y abusos de autoridad que el gobierno del estado ha cometido en la entidad en contra de ciudadanos, empresarios, funcionarios públicos y actores políticos”.

Lupita Jones

Cabe mencionar que la candidata Lupita Jones, en su momento lanzó fuertes críticas en contra del candidato Jorge Hank Rhon a quién llamó misógino, y acusó de denigrar a las mujeres en todo momento.

"Debemos respetarnos a nosotras y no permitir que alguien con ese pensamiento de cavernícola pretenda venir a gobernarnos”

De igual manera, Jones aseguró que Hank no se tocaría el corazón por las mujeres y que no luchará por los derechos de las mismas.

“Nos ve como sus animales favoritos, nos ve como que somos tontas porque decidimos salir a trabajar. No valora el esfuerzo que hemos tenido todas las mujeres para llegar hasta este punto y ser reconocidas por nuestra capacidad y por nuestros valores. Un cavernícola como ese no puede gobernar un estado”, dijo la ex Miss Universo.

Asimismo, hizo un llamado a los electores Baja California para hacer un análisis sobre los candidatos que se están postulando estas elecciones.

EFVE